Міністри, керівники департаментів та відділів центральних та регіональних органів влади – люди, які надають від держави послуги, щоб полегшити життя громадянам. Чи мають державні службовці в Україні необхідний професійний рівень та чому їм потрібно навчатись – читайте далі.

Про те, чому державним службовцям так важливо бути професіоналами своєї справи – у програмі "Освітні війни" на 24 каналі говорили експерти Марія Богуслав, Володимир Купрій та Кирило Міненко.

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Чи потрібно навчатись протягом життя

Володимир Купрій:

У будь-яких сферах у світі існує принцип "навчання протягом життя". Людина, яка зараз не навчається протягом життя, втрачає професіоналізм та припиняє бути конкурентноспроможною на ринку праці. Чи можуть не навчатись? Ні, не можуть. Якщо уважно вивчати обов'язки державних службовців, то вони зобов'язані дбати про свій професійний розвиток. Ця пряма норма і обов'язок.



Володимир Купрій / Фото скриншот з відео

Керівник і система державної служби має створити умови для цього. Професійний розвиток є складовою професійного успіху.

У який спосіб держава має забезпечити навчання

Кирило Міненко:

Має бути певний симбіоз, золота середина. Мають бути залучені як державні кошти, так і бажання керівника та державного службовця. Чи варто всіх державних службовців відправляти на навчання, лекції – ні, не варто. Зараз йде державна служба і Міністерство цифрової трансформації знімає певні відеоролики, які показують 2 тисячам службовців в Україні. Далі – вибірково дають тести, однак змінюють тематику.



Кирило Міненко / Фото скриншот з відео

І в одному, і в другому варіанті кошти держава витрачає. Однак, якщо організовувати лекції, – це колосальний масштаб, який не є необхідний. Другий варіант – це сучасне навчання і коштів йде значно менше.

Як службовцям знайти мотивацію для навчання

Марія Богуслав:

Коли ми проводили тренінги, то нам говорили на початку, що головне – дипломчик. Однак це питання якості. Якщо тренер класний і викладається на всі 100%, то складні учасники (які не хочуть навчатися – 24 канал) самі починають говорити, спілкуватися. Через 2 – 3 години вони переконують, що з ними ще ніколи такого не було.



Марія Богуслав / Фото скриншот з відео

Цього року ситація змінилась, бо прийняли постанову про навчання державних службовців. Тепер вони можуть самостійно обирати предмети, які хочуть вивчати. Це дуже добре, бо це створює мотивацію самих людей і розширює ринок послуг навчання таких службовців і надає змогу тренінговим центрам заходити на цей ринок і пропонувати свої послуги.

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"Освітні війни" – спільний проєкт 24 каналу та Асоціації інноваційної та цифрової освіти, який реалізується в рамках соцпроєкту "Освітній хаб міста Києва".