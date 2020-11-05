Іноді дорослі думають, що чим більше дитина буде проводити часу з підручниками, тим краще навчатиметься. Проте насправді це може лише перевантажити учнів та відбити бажання до знань. Але чи справді дитині потрібно так багато домашнього завдання?

Шкільні програми та організація навчання побудовані так, що вже в 2 класі за санітарними нормами учні мають домашні завдання. Про це повідомив експерт з проведення інституційного аудиту та заступник директора школи з навчально-виховної роботи Володимир Онацький у фейсбуці.

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За його словами, для того, щоб повноцінно засвоїти шкільну програму, у старших класах на домашнє завдання потрібно витратити до чотирьох годин.

Онацький вважає, що шкільна освіта зараз перебуває в глибокій кризі, і державна політика не сприяє її подоланню. "30 і більше різних за своїми здібностями та можливостями учнів на 45 квадратах упродовж 11 років – це стрес. Відсутність повноцінної освітньої траєкторії для кожного учня – це додатковий стрес. І як вихід, як виправдання – це величезні домашні завдання", – пише експерт.

Він наголошує, що одна з причин великого обсягу домашніх завдань – це неякісне використання робочого часу учнем на уроці. "Загляньте у зошити своєї дитини, запитайте, що вивчив на уроці. Чи порадує вас побачене та почуте? Як достукатися до учня, який у навушниках та в телефоні? Звісно, що музика приємніша, а ігри цікавіші", – додав експерт.

Проте Онацький стверджує, що домашні завдання не повинні бути самоціллю вчителя та засобом самоствердження. Так, вчитель має давати індивідуальні завдання пошукового чи творчого характеру, щоб розвивати інтелектуальні здібності дитини, інтерес та мотивацію.

Краще провести цікавий урок і не задати додому нічого, ніж цілий урок переписувати вправи з підручника, а потім ще додому задати дві-три. На жаль, шкільне навчання здебільшого носить репродуктивний характер: прочитав-переказав-забув,

– заявив Онацький.

Експерт розповів про один експеримент: У 10-11 класах театрального профілю не задавали домашніх завдань зовсім. Тоді діти з усього міста бігли в цю школу і раділи, що можна вчитися без домашки. Але згодом вони були змушені відмовитися від цієї практик, бо якщо на уроці не були, домашки не зробити, то і знань немає.

За словами експерта, вади сучасної школи – це перевантаження дітей та їхні інтереси, що виходять за рамки традиційної шкільної освіти.

Онацький запевняє, що на проблему домашніх завдань батьки звертають увагу в кожній школі. "Але всі говорять різне. Одні батьки вимагають від вчителів вже в першому класі домашні завдання і ретельно контролюють їх виконання, а інші не заглядають в зошити дитини взагалі", – підсумував він.

До слова, Міносвіти звернулося до вчителів з проханням уникати в умовах дистанційного навчання великого обсягу домашніх завдань та не робити освітній процес надмірно тривалим. Сергій Шкарлет вважає, що від керівників шкіл залежить, з якими знаннями та компетентностями школярі завершать цей навчальний рік.