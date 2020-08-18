Цьогоріч батьки можуть не нести до школи карту щеплень дитини. Незважаючи на це, довідку про календар щеплень, зроблених дитині, в школі можуть попросити.

Якщо дитину вакцинували відповідно до календаря щеплень, то карта для школи необов'язкова. Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує 24 канал.

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Якщо дитину вакцинували згідно з календарем щеплень, то віком з 7 до 14 років їй не проводять вакцинацію чи ревакцинацію. Тобто важливо вчасно вакцинувати дитину,

– наголосив Степанов

Водночас, в освітньому закладі батьків можуть попросити надати довідку про календар щеплень.

Міністр зазначив, що навіть під час пандемії коронавірусу вакцинувати дітей необхідно. Окрім цього, Степанов розповів, що освітяни цього року можуть не проходити медогляд.