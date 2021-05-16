Чи потрібен карантин для дітей у початковій школі: цікавий досвід європейських країн

Зараз країни намагаються знайти оптимальне рішення щодо роботи шкіл та садочків в часи карантину. Адже менші діти потребують догляду дорослих. А найбільший страх батьків – одночасно працювати вдома та допомагати дітям з онлайн-навчанням. Як з цим справляються школи у європейських країнах.

Чи потрібен карантин для дітей у початковій школі

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У цій країні школярі, напевне, провели найбільше часу вдома через карантин – там його оголошували тричі.

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А в січні-лютому 2021 року школи відвідували лише діти з ООП, діти із соціально незахищених родин та діти фахівців ключових професій (лікарів, пожежників, працівників поліції, кур’єрів, тощо).

Останнього разу діти повернулися до шкіл у Великій Британії на початку березня. Певні правила залишилися. Наприклад, у початковій школі учні не повинні носити маски.

Також вчителі слідкують, щоб діти перебували у "класних бульбашках" – тобто весь день проводили в одному приміщенні зі своїми однокласниками та не спілкувалися з іншими дітьми.



Учні у школах Великої Британії під час карантину / Фото "Главком"

Окрім того, двічі на тиждень дітям проводять експрес-тести (мазок з носа та горла), щоб вчасно виявляти інфікованих на COVID-19.

За словами професорка дитячої психології Редінга Хелен Додд, особливо складно переносити ізоляцію учням початкової школи, адже вони потребують свободи, простору і спілкування.

Так, останнім часом досить часто діти вимикали камери, мікрофони під час уроку і заміняли хоча б віртуальне спілкування пасивним сприйняттям інформації або формальною присутністю.

Найкраще – дати учням рік емоційно одужати, працювати в ощадному режимі, не тиснути, щоб за рік діти змогли вчитися на повну силу своїх здібностей. Працювати дистанційно в цьому віці – не вихід,

– додає професорка.

Данія: уроки просто неба та хула-хупи

Початкові школи та дитсадки мають працювати якомога довше. Адже це означає, що батьки можуть спокійно працювати, а від цього залежить економічна стабільність.

Минулого року заклади для дітей до 10 років зачинялися на карантин лише в березні й половині квітня. Окрім того, країна першою з усіх в Європі відкрила їх. Так само було і цього року: від лютого влада вже зняла обмеження для навчання учнів молодших класів.

Що робили для навчання дітей в часи пандемії у Данії? Країна постійно шукала способи безпечного навчання. Зокрема, у школах:

парти розсунули на два метри одна від одної,

класи розбили на групи, щоб одночасно на уроках перебували не більш ніж 10 – 12 дітей,

батькам і стороннім заборонили заходити на територію школи,

учнів колективно водять мити руки з милом: зранку, перед обідом, посередині навчального дня тощо,

на перервах учнів виводять у двір замість того, щоб сидіти в кабінетах чи гуляти коридорами,

ігри на свіжому повітрі проводять з дотриманням соціальної відстані (зробили розмітки, малечі видають хула-хупи, які демонструють безпечні від інфікування кордони).



Діти в масках на уроках / Фото "Освіторія"

Цікаво, що на вулиці діти не лише граються. У Данії ввели чимало уроків просто неба. А у навчальній програмі поки залишили лише найнеобхідніші предмети, щоб скоротити кількість і тривалість уроків.

Німеччина: поділ класів та експрес-тести

Уряд Німеччини вважає, що закриття шкіл і дитсадків призводить до катастрофічних наслідків для батьків. Адже минулого року батьки молодших учнів виступали з протестами під час локдауну.

Тому цього разу більшість регіонів забезпечили очне навчання для дітей до 10 років. Десь ввели змішане навчання, десь робили експрес-тест двічі на тиждень, щоб не допустити хворих дітей у школі.

Окрім того, там ввели додаткові умови для навчання у школі:

носити маски поза класом,

часто провітрювати приміщення,

проводити додаткову дезінфекцію,

класи поділили на маленькі групи, яким не дозволяють перетинатися,

діти приходять до школи в різні години, з’їдають свої ланчі окремо.

До того ж, у кожної групи – своє місце на ігровому майданчику та один постійний педагог, який не веде уроки у другої половини класу.

Іспанія: маски та природознавство у спортзалі

В Іспанії у 2020 році вводили найбільш суворий карантин в усій Європі. Тому там не лише зачиняли школи, а й забороняли виходити на вулицю під страхом великих штрафів. Міста патрулювали поліцейські дрони.

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Як працюють школи в Іспанії:

На вході в школу вимірюють температуру,

поверхні тричі на день дезінфікують,

приміщення провітрюють не менш ніж 5 хвилин до та після уроків,

парти розсунули на 1,5 метри,

маски доводиться носити не лише в коридорі, а й у класі під час уроків,

за навчальний день учні мають мити руки не менш ніж п’ять разів,

частину уроків проводять у спортзалі (наприклад, природознавство, коли можна обговорювати тему, вмостившись подалі одне від одного).

Інші країни

У квітні Франція стала першою в Європі за кількістю інфікувань на добу. Тож вони оголосили великодні канікули на три тижні. Батькам вихованців садочків та учнів початкових класів пообіцяли виплатити матеріальну допомогу на нянь. На кінець квітня Угорщина, Словенія, Чехія, Нідерланди дозволили дитсадкам та початковим школам першими повернутися з локдауну. У Греції та на Кіпрі учні початкової школи теж повернулися до очного навчання, але мають носити маски. Перед поверненням за парти вони повинні пройти експрес-тестування. У Сербії класи початкової школи поділили на дві групи та розвели на дві зміни. Тривалість уроків скоротили. А ось школярі віком від 10 років – навчалися на дистанційному або змішаному навчанні. Навчальний рік подовжено на 5 днів. У Швеції не закривали початкові та середні школи взагалі. Там спочатку також не носили масок, не вводили локдаун, не слідкували суворо за дотриманням соціальної дистанції. Але тепер карантин таки встановили.

До слова, школи у всіх областях України через покращення епідемічної ситуації відновили навчання для учнів. Де діти вийшли з дистанційного на очне навчання – читайте у матеріалі.