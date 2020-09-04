Першокласниця із Трускавця здивувала користувачів соцмережі своїм коментарем на шкільній лінійці, де її запитали про те, чому вона хоче до школи.

Відповідне відео опубліковано на ютуб-каналі "Трускавець Онлайн".

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Дівчинка сказала, що вона дуже рада повернутися до школи. А на питання, чому вона хоче до школи, Адель відповіла, що вона там буде гратися, а потім вчитися.

"Потім ще підемо вчитися, потім підемо в іншу школу, потім – інститут, і так на роботу, і потім помремо", – заявила першокласниця.

Дивіться відео: коментар дівчинки про навчання



Ролик швидко став популярним у соцмережі. А в коментарях пишуть, що це той випадок, коли ти розумієш, звідки взявся вислів: "Вустами малюка глаголить істина". "Коротко і по суті", "зате правду сказала", "Класний план", "І додати нічого", "А вийти заміж?" тощо – пишуть користувачі.