І потім помремо: у Трускавці першокласниця стала популярною через коментар на лінійці
Першокласниця із Трускавця здивувала користувачів соцмережі своїм коментарем на шкільній лінійці, де її запитали про те, чому вона хоче до школи.
Відповідне відео опубліковано на ютуб-каналі "Трускавець Онлайн".
Цікаво У Харкові попри карантин під школою зібралася величезна черга: фото
Дівчинка сказала, що вона дуже рада повернутися до школи. А на питання, чому вона хоче до школи, Адель відповіла, що вона там буде гратися, а потім вчитися.
"Потім ще підемо вчитися, потім підемо в іншу школу, потім – інститут, і так на роботу, і потім помремо", – заявила першокласниця.
Дивіться відео: коментар дівчинки про навчання
Ролик швидко став популярним у соцмережі. А в коментарях пишуть, що це той випадок, коли ти розумієш, звідки взявся вислів: "Вустами малюка глаголить істина". "Коротко і по суті", "зате правду сказала", "Класний план", "І додати нічого", "А вийти заміж?" тощо – пишуть користувачі.