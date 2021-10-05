Дослідники помітили, що більшість дітей у всьому світі постраждали від карантинів, закриття шкіл та порушень розпорядку дня. Молодь відчуває страх та невпевненість у завтрашньому дні.

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Так, майже третина дітей у Камеруні (держава в Центральній Африці) заявили, що часто відчували депресію або не мали зацікавленості до уроків. Так само почувалася кожна п’ята дитина у Великобританії і кожна десята дитина в Ефіопії та Японії.

У звіті підкреслюється, що понад один із семи дітей віком від 10 до 19 років (13%) живуть уже з діагностованим психічним розладом. Це 89 мільйонів хлопців і 77 мільйонів дівчат.

Через карантинні обмеження багато дітей провели частину свого життя далеко від сім’ї, друзів, шкільних класів та ігор – ключових елементів дитинства,

– сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Форе.

За її словами, вплив значний, і це лише частина проблеми. "Ще до початку пандемії надто багато дітей уже були обтяжені наявними проблемами психічного здоров’я", – додала вона.

Діагностовані проблеми психічного здоров’я:

тривога;

аутизм;

біполярний розлад;

СДУГ;

депресія;

розлади харчування;

шизофренія.

У звіті також зазначено, що кожного року приблизно 45,8 тисяч підлітків помирають через самогубства.

Експерти додають, що проблеми психіки також впливають на світову економіку. У звіті показано, що світова економіка щорічно несе 387,2 мільярдів доларів збитків на рік через проблеми з психічним здоров’я.

Раніше вчені провели схоже дослідження щодо впливу карантину на ментальне здоров'я дітей. З’ясувалося, що діти, які навчаються дистанційно через COVID-19, переживають більше психологічних труднощів.

За словами науковців, психічний стан учнів залежить від трьох показників – віку, рівня матеріальної забезпеченості та расової чи етнічної приналежності.