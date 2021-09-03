Вчителька ліцею № 5 Надія Новошицька розповіла, що вчителі провели нараду та проголосували за те, щоб вийти на роботу. Тож страйк поки припинили.
До теми Вчителі з Івано-Франківської області оголосили страйк через заборгованість зарплати: подробиці
Яку умову поставили вчителі
В Івано-Франківській ОДА ініціативна група Долинської громади зустрілася з представниками департаментів освіти і науки. Вони говорили про те, яким чином припинити страйк і задовольнити вимоги вчителів.
Там виникла пропозиція, що до 20 вересня чиновники будуть вирішувати фінансові проблем, які виникли у педагогів Долинської громади.
Ми сьогодні вийшли працювати із такою умовою, якщо нам не виплатять гроші до 20 вересня, ми знову будемо страйкувати,
– сказала Новошицька.
Вчителям почали повертати гроші
Водночас голова профспілки освітян Долинської громади Іван Мельник розповів, що станом на 3 вересня працівникам 18 з шкіл вже заплатили відпускні.
Вчителька Надія Новошицька підтвердила інформацію. За її словами, вчителям вже повністю закрили відпускні. "Ми зараз очікуємо на частину серпневих грошей, і нам ще обіцяють аванс за вересень”, – додала вона.
Зазначимо, що заборгованість вчителям складала понад 22 мільйони гривень.
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До слова, зарплата працівників в сфері освіти зменшилася на 17%, у порівнянні з середнім рівнем заробітних плат в Україні. Так, середня зарплата освітян у липні 2021 року склала 11 895 гривень.
Додамо, що на початку 2021 році зарплати українських вчителів зросли на 20%, а з грудня цього року – зростуть ще майже на 9%. Шкарлет пообіцяв, що у 2022 році вчителям варто чекати підвищення у ще 10% до зарплати. Скільки отримують вчителі в Європі – читайте у статті.