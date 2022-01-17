Поставили автотренажер: у школі на Волині учнів вчитимуть водити автомобіль

У школі №4 в Ківерцях, що на Волині, відновлять профільний предмет автосправа для учнів. Дітей навчатимуть водити машину на спеціальному автотренажері.

Чиновники Волині кажуть, що останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості старшокласників, які хочуть здобути професію водія та отримати відповідне посвідчення.

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Тому за сприяння народної депутатки Ірини Констанкевич школа №4 в Ківерцях отримала автотренажер, набір навчально-методичних матеріалів та програмне забезпечення до нього.

Таке придбання дозволить відновити у навчальному закладі профільний предмет автосправи на сучасному рівні.



У школу купили автотренажер для школярів / Фото Insider media

Старшокласники вивчатимуть будову автомобіля, правила дорожнього руху і здобуватимуть практичні навички керування транспортними засобами.

До слова, після загибелі школяра у громаді на Волині учням заборонили виходити за межі школи під час уроків та перерв. Таке рішення прийняли у 9 школах. Що відомо про смерть учня – читайте у статті.