Чиновники Волині кажуть, що останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості старшокласників, які хочуть здобути професію водія та отримати відповідне посвідчення.

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Тому за сприяння народної депутатки Ірини Констанкевич школа №4 в Ківерцях отримала автотренажер, набір навчально-методичних матеріалів та програмне забезпечення до нього.

Таке придбання дозволить відновити у навчальному закладі профільний предмет автосправи на сучасному рівні.



У школу купили автотренажер для школярів / Фото Insider media

Старшокласники вивчатимуть будову автомобіля, правила дорожнього руху і здобуватимуть практичні навички керування транспортними засобами.

До слова, після загибелі школяра у громаді на Волині учням заборонили виходити за межі школи під час уроків та перерв. Таке рішення прийняли у 9 школах. Що відомо про смерть учня – читайте у статті.