Участь дітей, які представляють терористичні організації обурила українську сторону. Через це наше посольство у Белграді висловило протест.

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Україна закликала припинити пропаганду терористів

Українські дипломати переконані, що участь дітей з тимчасово окупованих територій Донбасу в конкурсі від терористичних організацій є пропагандою бойовиків. У посольстві наголосили, що такі дії є відвертим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України. Таким же порушенням є визнання терористичних організацій "державами".

Через це посольство України закликало владу Сербії та краю Опово, яке проводить конкурс малюнків.

Посольство України в Республіці Сербія також вимагає призупинити діяльність за участі дітей, спрямовану на сприяння терористичним організаціям,

заявили у посольстві.

Українські дипломати також наголосили, що завжди готові до співпраці з Сербією та налагодження відносин.

Останні міжнародні скандали пов'язані з окупованими територіями України

Президент Болгарії Румен Радев заявив, що український півострів Крим є "російським", а санкції проти Кремля є нібито неефективними. В адміністрації політика намагалися спростувати цю заяву.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також висловився стосовно українського півострова і теж назвав його "російським". Щобільше, він навіть висловився про наміри відвідати окупований Крим разом з президентом Росії Володимиром Путіним.

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