Мама постраждалої дівчинки Оксана Демінтиєнко розповіла, що до неї подзвонила вихователька і сказала, що дитину трясе, в неї посиніли губи, і вона нічого не їла.

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"Руки-ноги холодні. Ми зразу поїхали до лікаря – виявилося, що переохолодження. В садочок заборонили ходити, виписали ліки", – каже мама.

Який стан дівчинки? Наразі дитина все ще почувається погано. В неї температура, вона часто ходить у туалет.

І матір, і лікарка кажуть, що дворічна дівчинка постраждала через переохолодження. Адже у дитячому садочку, який відвідує дошкільниця, досі не дали опалення. У кімнатах стовпчик термометра не підіймається вище +15 градусів.

Оксана Демінтиєнко додає, щоб якось зарадити ситуації, принесла з дому обігрівач. Але вмикати його заборонила завідувачка дитячого садочку.

Що кажуть в управлінні освіти

Начальниця міського управління освіти Лариса Костенко сказала, що в управлінні освіти вибачилися перед мамою вихованиці дитсадка.

Що стосується вчорашньої ситуації у дитячому садочку №27. Як тільки це відбулося, нас поінформували, що сталося. Дійсно, в деяких приміщеннях температура була 15 – 17 градусів, це при тому, що ми вмикаємо обігрівачі,

– каже вона.

За її словами, у мами дитини вже попрохали вибачення. "Ми звертаємося до батьків – якщо у дітей є протипокази, що вони не можуть перебувати при такій температурі, то треба врахувати це", – додала Костенко.

Зверніть увагу! Симптоми переохолодження – посиніння губ та кінцівок (рук та ніг), поколювання в пальцях, також може бути відчуття болю у кінцівках.

До слова, багатодітна матір із Дніпра поскаржилася на те, що їй погрожують у дитсадочку №348. Їй нібито стверджували, що звернуться до соціальних служб, якщо не забиратиме дитину вчасно. Деталі інциденту – читайте за посиланням.