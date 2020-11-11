Уряд вирішив посилити карантин, оскільки приріст інфікованих COVID-19 почав різко зростати і перетнув позначку в 10 тисяч хворих за добу. Зокрема, планують встановити і деякі обмеження для закладів освіти.

Нові обмеження ввели під час засідання уряду в середу, 11 листопада, повідомляє 24 канал.

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В яких випадках мають закривати заклади освіти? За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, відвідування садочків, шкіл та закладів позашкільної освіти забороняється, коли на самоізоляції через контакт з людьми, у яких підтвердився COVID-19, перебуває понад 50% дітей та персоналу закладів.

Також заборонено відвідувати закладів освіти групами більше 20 осіб, окрім садочків, шкіл та закладів позашкільної освіти.

Додамо, що учні, які ходять до школи під час карантину, мають дотримуватися відповідних заходів безпеки. Зокрема. на перервах та у коридорах перебувати в масках, а також користуватися антисептиком та мити руки з милом.

Раніше у МОЗ запевняли, що не будуть закривати на карантин садочки та школи для деяких учнів. Зокрема, дозволяють працювати в регіонах червоної зони дитячим садочкам і школам для учнів початкових класів. Водночас школярів з 5 по 11 класи відправити на дистанційне навчання.