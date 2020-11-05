В Україні через поширення пандемії COVID-19 Міністерство охорони здоров’я пропонує посилити карантин. Зокрема, планують встановити додаткові обмеження у червоних зонах. Як будуть працювати садочки та школи в регіонах червоної зони – читайте у матеріалі.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає 24 канал.

Важливо Уряд встановить додаткові карантинні обмеження: перелік

"Ми розглянемо цю можливість і пропонуємо дозволити працювати в регіонах червоної зони дитячим садочкам і школам для учнів початкових класів. Водночас у МОЗ пропонують учнів з 5 по 11 класи відправити на дистанційне навчання.

А очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що відвідування садочків, шкіл, закладів позашкільної та спеціалізованої освіти забороняється, коли на самоізоляції через контакт з людьми, у яких підтвердили COVID-19, перебуває понад 50% дітей та працівників закладу.

До слова, у Міносвіти рекомендували школам вийти на навчання після канікул у червоній зоні дистанційно. Водночас наполягали, аби початкову школу навчали очно. Також у МОН наголосили, що рішення про те, як будуть працювати школи після осінніх канікул, мають приймати керівники навчальних закладів окремо. Тобто школи самі вирішують, як організовувати навчання.