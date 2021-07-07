Порушення у виші під час вступу: куди абітурієнтам звертатися за допомогою
Джерело:Держслужба якості освіти
З 14 липня вступники будуть подавати документи до вишів. І якщо вони помітять якісь порушення у закладі вищої освіти під час вступної кампанії, то вони мають звернутися на гарячу лінію.
Але не лише вступники, а й працівники приймальних комісій та громадськості можуть звернутись до Державної служби якості освіти у разі порушень під час вступу.
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Гаряча лінія для порушень у вишах
Куди можуть звернутися вступники? У разі наявності порушень законодавства під час вступу до вишів, коледжів та технікумів, вступники, їхні батьки чи члени приймальних комісій зможуть звернутись за телефонами:
- (044) 236-33-58
- (044) 236-34-31
Також можна надсилати відповідні звернення на електронну пошту: vstup@sqe.gov.ua.
Гаряча лінія для консультації абітурієнтів
Вступник може зв'язатися з консультативним центром за безкоштовним телефоном 0 (800) 50 4570 з понеділка по четвер з 9:00 до 17:00, у п'ятницю до 16:00 ( у суботу та неділю – вихідний). Також працює урядова гаряча лінія за телефоном 1545.
Скільки бюджетних місць буде у вишах у 2021 році? Загальний обсяг державного замовлення у 2021 році становить 188 938 фахівців. Зокрема, буде стільки місць на бюджет:
- 37 466 – на фахових молодших та молодших бакалаврів;
- 87 739 на бакалаврів;
- 59 986 на магістрів.
До слова, вступна кампанія в Україні офіційно стартувала 1 липня. З цього дня всі абітурієнти почали зареєструвати е-кабінет вступника, за допомогою якого подаватимуть документи до вишів.
Терміни вступної кампанії у 2021 році
- з 1 липня – реєстрація електронних кабінетів;
- з 1 по 13 липня – складання вступних іспитів та творчих конкурсів на бюджет та контракт, а 14 – 23 липня – тільки контракт.
- з 14 липня – прийом заяв та документів на вступ;
- до 16 липня – прийом для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами;
- до 23 липня – прийом за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня;
- 17 – 19 липня – співбесіди;
- до 28 липня – оприлюднення рейтингових списків;
- до 2 серпня (18:00) – подання оригіналів документів;
- 9 серпня – зарахування на бюджет.