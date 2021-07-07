Але не лише вступники, а й працівники приймальних комісій та громадськості можуть звернутись до Державної служби якості освіти у разі порушень під час вступу.

До теми Без ЗНО: хто може вступити до вишів на підставі співбесіди

Гаряча лінія для порушень у вишах

Куди можуть звернутися вступники? У разі наявності порушень законодавства під час вступу до вишів, коледжів та технікумів, вступники, їхні батьки чи члени приймальних комісій зможуть звернутись за телефонами:

(044) 236-33-58

(044) 236-34-31

Також можна надсилати відповідні звернення на електронну пошту: vstup@sqe.gov.ua.

Гаряча лінія для консультації абітурієнтів

Вступник може зв'язатися з консультативним центром за безкоштовним телефоном 0 (800) 50 4570 з понеділка по четвер з 9:00 до 17:00, у п'ятницю до 16:00 ( у суботу та неділю – вихідний). Також працює урядова гаряча лінія за телефоном 1545.

Скільки бюджетних місць буде у вишах у 2021 році? Загальний обсяг державного замовлення у 2021 році становить 188 938 фахівців. Зокрема, буде стільки місць на бюджет:

37 466 – на фахових молодших та молодших бакалаврів;

87 739 на бакалаврів;

59 986 на магістрів.

До слова, вступна кампанія в Україні офіційно стартувала 1 липня. З цього дня всі абітурієнти почали зареєструвати е-кабінет вступника, за допомогою якого подаватимуть документи до вишів.

Терміни вступної кампанії у 2021 році