Гучним скандалом завершилось масштабне святкування Дня вчителя під Миколаєвом. Місцевих педагогів зібрали на захід із банкетом, де повністю ігнорувалися всі карантинні обмеження. Жодних масок, антисептиків чи хоча б дистанції між вчителями за столом не було.

На дійстві, як то зазвичай буває перед виборами, були й чиновники міської ради. Зокрема, – й сам мер Миколаєва Олександр Сенкевич з оберемком квітів. Схоже, всіх все б влаштовувало, якби до закладу, де так масштабно святкували День вчителя, не навідалися правоохоронці.

Тим часом МОЗ закликає посилити контроль карантину на ринках

На керівництво дитячого оздоровчого центру, де проходила гулянка, поліція склала адмінпротокол. Відтак, на них чекає суд та загрожує штраф від 17 тисяч гривень.



Педагоги Миколаєва відзначають День вчителя під час карантину / Фото inshe.tv



Дитячому оздоровчому комплексу ця гулянка влетить в копійку / Фото inshe.tv

Як поліція дізналася про банкет з порушеннями:

Правоохоронці 1 жовтня просто моніторили ЗМІ та, вочевидь, побачили, як мер вирішив особисто привітати вчителів Миколаєва зі святом.

Відбувалось все це на території дитячого оздоровчого центру, розташованого за 15 кілометрів від Миколаєва.

Як кажуть у поліції, в урочистостях брала участь велика кількість людей, були працівники освіти та запрошені представники місцевого самоврядування, в тому числі й мер Миколаєва.

Відтак, правоохоронці відразу вирушили на місце подій. Вже там за фактом склали адмінпротокол, матеріали направили на розгляд суду для прийняття законного рішення.



На дійство з оберемками квітів прийшли чиновники міськради і сам мер / Фото inshe.tv

Зверніть увагу! З 1 жовтня Миколаїв перебуває у помаранчевій зоні карантину через стрімке поширення COVID-19. Термін перебування Миколаєва у цій карантинній зоні з 5 жовтня продовжиться. Одна з заборон помаранчевої зони передбачає обмеження для масових заходів (одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей).

Хто з чиновників міськради Миколаєва був на святі:

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич,

перший заступник міського голови Володимир Криленко,

голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза,

голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук,

начальник управління освіти міськради Анна Личко.

Масштабне святкування Дня вчителя у Миколаєві з порушеннями: відео місцевих ЗМІ

Довідка: У Миколаївській області станом на 3 жовтня виявили вже 3 490 випадків COVID-19, 121 випадок – за минулу добу. До слова, в Україні стрімко зростають темпи поширення інфекції, 3 жовтня був зафіксований абсолютний рекорд – 4 661 новий випадок.



Загалом у державі на коронавірус захворіли вже 222 322 людини, 4 353 особи померли від ускладнень, спричинених недугою, а 98 737 – одужали.