Визначили порогові бали ЗНО-2021 з математики та ще 6 предметів, з якими можна вступити у виш

Експертна комісія визначила порогові бали "склав/не склав" для ЗНО-2021 з семи предметів. Зокрема, для тестів з математики, фізики, хімії, англійської, німецької, іспанської та французької мов.
Додамо, що засідання експертної комісії зі встановлення порога для тестів з української мови, української мови і літератури, історії України, біології відбудеться 24 червня.
До теми У 2021 була одна перевірка письмових робіт ЗНО, тож бали можуть бути не об'єктивними, – експерт
Поріг "склав/не склав" з деяких предметів ЗНО-2021
Цього року комісія вже встановила такі мінімальні бали для таких предметів ЗНО:
- Математика – 10 балів;
- Фізика – 12 балів;
- Хімія – 14 балів;
- Іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська) – 18 балів.
Так, вже у п’ятницю, 18 червня, на інформаційних сторінках учасників ЗНО будуть розміщенні результати тестів з іноземних мов та фізики, а з математики – 19 червня, за шкалами 100 – 200 балів і 12-бальною (як оцінку за ДПА).
Скільки учасників не склали ЗНО-2021
Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з названих предметів, поріг не подолали:
- з англійської мови – 10,68%,
- з хімії – майже 10%,
- з іспанської мови – 15,79%,
- з німецької мови – 11,49%,
- з французької мови – 8,94%,
- з математики – 31,11%,
- з фізики – 8,33%.
Що таке поріг "склав/не склав"Це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник ЗНО за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100 – 200 балів, щоб взяти участь у конкурсному відборі до вишу.
До слова, 15 червня українські випускники склали останнє ЗНО – з географії, тож тепер все позаду і на них вже незабаром чекає вступна кампанія-2021.
Яким було ЗНО-2021:
- На вході усі проходили температурний скринінг, а у приміщенні – весь час були в масках, також періодично провітрювалися і дезінфікувалися аудиторії до і після тестувань.
- Нововведенням цього року стала можливість здавати ЗНО з української мови та літератури та окремо тільки з української мови. Також в цьому році було два тести з математики – базовий і поглиблений.
- Окрім того, Верховна Рада скасувала обов’язкову державну підсумкову атестацію для учнів 4, 9 та 11 класів.
Всі деталі про ЗНО, скількох учасників не допустили та відповіді на всі тести – читайте у статті.