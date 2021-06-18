Додамо, що засідання експертної комісії зі встановлення порога для тестів з української мови, української мови і літератури, історії України, біології відбудеться 24 червня.

До теми У 2021 була одна перевірка письмових робіт ЗНО, тож бали можуть бути не об'єктивними, – експерт

Поріг "склав/не склав" з деяких предметів ЗНО-2021

Цього року комісія вже встановила такі мінімальні бали для таких предметів ЗНО:

Математика – 10 балів;

Фізика – 12 балів;

Хімія – 14 балів;

Іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська) – 18 балів.

Так, вже у п’ятницю, 18 червня, на інформаційних сторінках учасників ЗНО будуть розміщенні результати тестів з іноземних мов та фізики, а з математики – 19 червня, за шкалами 100 – 200 балів і 12-бальною (як оцінку за ДПА).

Скільки учасників не склали ЗНО-2021

Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з названих предметів, поріг не подолали:

з англійської мови – 10,68%,

з хімії – майже 10%,

з іспанської мови – 15,79%,

з німецької мови – 11,49%,

з французької мови – 8,94%,

з математики – 31,11%,

з фізики – 8,33%.

Що таке поріг "склав/не склав" Це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник ЗНО за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100 – 200 балів, щоб взяти участь у конкурсному відборі до вишу.



До слова, 15 червня українські випускники склали останнє ЗНО – з географії, тож тепер все позаду і на них вже незабаром чекає вступна кампанія-2021.

Яким було ЗНО-2021:

На вході усі проходили температурний скринінг, а у приміщенні – весь час були в масках, також періодично провітрювалися і дезінфікувалися аудиторії до і після тестувань.

Нововведенням цього року стала можливість здавати ЗНО з української мови та літератури та окремо тільки з української мови. Також в цьому році було два тести з математики – базовий і поглиблений.

Окрім того, Верховна Рада скасувала обов’язкову державну підсумкову атестацію для учнів 4, 9 та 11 класів.

Всі деталі про ЗНО, скількох учасників не допустили та відповіді на всі тести – читайте у статті.