Мінімальні бали для складання тестування встановили 24 червня. Найбільшим виявився поріг з історії України.

До теми Комісія встановила пороговий бал на ЗНО з української мови та літератури

Історія України

  • Поріг – 27 тестових балів.

На жаль, 35 899 випускників не змогли подалати поріг та провалили іспит. Така кількість становить 18% від загального числа учасників ЗНО.

Географія

  • Поріг – 24 тестових бали.

6 082 учасники, тобто 5,38%, не набрали мінімальну кількість балів. 

Біологія

  • Поріг – 22 тестових бали.

Їх не змогли набрати 1 909 випускників. Відповідно 2,34% учасники ЗНО провалили тестування.

Порогові бали з інших предметів

  • Українська мова та літетатура – 27 балів,
  • українська мова – 17,
  • математика – 10,
  • фізика – 12,
  • хімія – 14,
  • іноземна мова – 18.