Мінімальні бали для складання тестування встановили 24 червня. Найбільшим виявився поріг з історії України.

До теми Комісія встановила пороговий бал на ЗНО з української мови та літератури

Історія України

Поріг – 27 тестових балів.

На жаль, 35 899 випускників не змогли подалати поріг та провалили іспит. Така кількість становить 18% від загального числа учасників ЗНО.

Географія

Поріг – 24 тестових бали.

6 082 учасники, тобто 5,38%, не набрали мінімальну кількість балів.

Біологія

Поріг – 22 тестових бали.

Їх не змогли набрати 1 909 випускників. Відповідно 2,34% учасники ЗНО провалили тестування.

Порогові бали з інших предметів

Українська мова та літетатура – 27 балів,

українська мова – 17,

математика – 10,

фізика – 12,

хімія – 14,

іноземна мова – 18.

Зверніть увагу! Найважчим для українських абітурієнтів виявилося ЗНО з математики. Його провалив понад 31% учасників. Водночас найкраще випускники написали тестування з біології.