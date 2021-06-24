Мінімальні бали для складання тестування встановили 24 червня. Найбільшим виявився поріг з історії України.
До теми Комісія встановила пороговий бал на ЗНО з української мови та літератури
Історія України
- Поріг – 27 тестових балів.
На жаль, 35 899 випускників не змогли подалати поріг та провалили іспит. Така кількість становить 18% від загального числа учасників ЗНО.
Географія
- Поріг – 24 тестових бали.
6 082 учасники, тобто 5,38%, не набрали мінімальну кількість балів.
Біологія
- Поріг – 22 тестових бали.
Їх не змогли набрати 1 909 випускників. Відповідно 2,34% учасники ЗНО провалили тестування.
Порогові бали з інших предметів
- Українська мова та літетатура – 27 балів,
- українська мова – 17,
- математика – 10,
- фізика – 12,
- хімія – 14,
- іноземна мова – 18.