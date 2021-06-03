ЗНО з хімії не склали 10% учасників у 2021 році: який пороговий бал

З майже тисячі учасників ЗНО-2021 хімії, не подолал пороговий бал понад 10% з них, а це близько 100 осіб. Поріг "склав / не склав" тесту ЗНО з хімії – 14 балів.

В УЦОЯО запевнили, що експертна комісія визначила поріг "склав/не склав". Фахівці після обговорення ухвалили рішення встановити 14 балів за тест з хімії.

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Якщо учасники набрали менше балів, це означає, що вони не здати ЗНО з цього предмету та не можуть вступити з цими результатами до вишу.

Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з хімії (9885 учасників), поріг "склав / не склав" не подолали 10,8%,

– кажуть в УЦОЯО.

Бланки відповідей з хімії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників 4 червня.

Зазначимо, до ЗНО з хімії не допустили 6 учасників через запізнення чи відсутність документа, що посвідчує особу.

Засідання експертної комісії зі встановлення порога "склав/не склав" з іншим предметів відбудеться:

з іноземних мов, математики, фізики – 17 червня,

української мови і літератури, української мови, історії України, біології — 24 червня,

з географії – 25 червня.

Що таке пороговий бал "склав / не склав" Це мінімальна кількість тестових балів ЗНО з певного предмета, отримання яких дає абітурієнтові право для участі в конкурсному відборі до вишів.



Пороговий бал "склав / не склав" встановлюють щорічно для кожного тесту ЗНО. Це роблять після перевірки правильності виконання завдань усіма учасниками тестування.



До слова, основна сесія ЗНО-2021 розпочалася 21 травня тестуванням з хімії. Відповіді до цього тесту можна знайти за посиланням.

24 травня відбулося ЗНО з іспанської, німецької, французької мов, 25 травня – тестування з англійської мови, 28 травня – з математики, 1 червня – з української мови та української мови і літератури.