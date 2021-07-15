Порахуйте, скільки ви витрачаєте на хліб та молоко: до чого тут фінансова грамотність

У світі фінансів перебуває кожен з нас, при чому щодня. Фінансова грамотність стає обов'язковою навичкою, коли мовиться про добробут та достойну якість життя.

Особливо важливим це поняття є серед покоління молодих людей. Більшість з них сьогодні не мають навіть базових знань щодо управління власними фінансами.

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Аналізувати особисті доходи та витрати, накопичувати кошти та інвестувати гроші у прибуткові інструменти – те, чому сьогодні треба навчитись кожному.

Дослідження Career Builder 2021 року показує, що близько 78% дорослих живуть від зарплати до зарплати, троє з п'яти не складають особистого бюджету, а дві з п'яти сімей не мають жодних заощаджень на випадок непередбачуваних ситуацій.

У США серед штатів, які мають обов'язковий іспит з фінансової грамотності у школах,можуть дати визначення поняттю "інфляції" або ж розрахувати простий відсоток.

Експерти наполягають, що не потрібно витрачати купу грошей на спеціальну фінансову освіту, вистачить звичайної уваги до власного бюджету – скільки ви витрачаєте на молоко щотижня? Яка сума щомісяця йде на купівлю хліба?

Знаючи, звідки надходять та куди витрачаються ваші гроші, ви зможете краще зрозуміти власні фінанси. Згодом, з розвитком рівня фінансової грамоти, з'явиться можливість заощаджувати гроші, відкладати від 10% до 20% доходів на так звані "фінансові подушки безпеки", передбачені для безболісного розв'язання раптових проблемних життєвих ситуацій.