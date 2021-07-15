Особливо важливим це поняття є серед покоління молодих людей. Більшість з них сьогодні не мають навіть базових знань щодо управління власними фінансами.

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Аналізувати особисті доходи та витрати, накопичувати кошти та інвестувати гроші у прибуткові інструменти – те, чому сьогодні треба навчитись кожному.

Дослідження Career Builder 2021 року показує, що близько 78% дорослих живуть від зарплати до зарплати, троє з п'яти не складають особистого бюджету, а дві з п'яти сімей не мають жодних заощаджень на випадок непередбачуваних ситуацій.

Цікаво! У США серед штатів, які мають обов'язковий іспит з фінансової грамотності у школах, лише 27% випускників можуть дати визначення поняттю "інфляції" або ж розрахувати простий відсоток.

Експерти наполягають, що не потрібно витрачати купу грошей на спеціальну фінансову освіту, вистачить звичайної уваги до власного бюджету – скільки ви витрачаєте на молоко щотижня? Яка сума щомісяця йде на купівлю хліба?

Знаючи, звідки надходять та куди витрачаються ваші гроші, ви зможете краще зрозуміти власні фінанси. Згодом, з розвитком рівня фінансової грамоти, з'явиться можливість заощаджувати гроші, відкладати від 10% до 20% доходів на так звані "фінансові подушки безпеки", передбачені для безболісного розв'язання раптових проблемних життєвих ситуацій.

Порада! Підвищуйте власний рівень фінансової грамоти та вчіться складати особистий бюджет. Роздрукувати все необхідне допоможуть принтери Canon серії MegaTank, вмісту чорнильниць яких вистачить на 15 200 сторінок у чорно-білому форматі та 7 700 сторінок у кольорі.