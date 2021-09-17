Попри біль й обмеження через хворобу: на Черкащині дітей змушували на уроках збирати врожай

В одній зі шкіл Уманського району Черкащини на уроці трудового виховання дітей змушували збирати урожай. За непокору школярам погрожували "відповідними" оцінками. Педагогів не зупиняли ні біль учнів, ні обмеження через хворобу.

Школярів змушували збирати гарбузи на шкільному городі у високу температуру. Їх не попередили про те, аби вони принесли змінний одяг і захисні головні убори.

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На Черкащині дітей змушували на уроках збирати врожай

Про ситуацію у школі розповіла мама учнів. Вона зазначила, що її молодший син у результаті такої "активності" поскаржився на головний біль,

Вчителька відповіла, що не буде працювати, якщо принесе довідку. Вона ще й наголосила, що якщо діти не працюватимуть, то отримуватимуть "відповідні" оцінки",

– заявила жінка.

Мати хлопчика поскаржилася у місцеві органи самоврядування. Після цього гарбузи у школі повикорчовували. "Чоловік пізніше поїхав і хотів побачити об'єми гарбузової плантації на шкільних ділянках (приблизно15 – 20 соток): гарбузи зникли, бур'яни теж, видно свіжі сліди дискової борони", – додала мати хлопчика.

Жінка висловила нерозуміння, для чого був такий поспіх. Вона планує звертатися до прокуратури з приводу неправомірного використання праці дітей у школі.

На хвороби учнів вчителі уваги не звертали

За словами потерпілих, на певні обмеження школярів через хвороби педагоги не звертали увагу.

"Моя дитина звільнена від практики, бо в неї астма, довідка є. Але на трудовому навчанні працює як інші діти. І діагноз знають всі, він звільнений від фізичної культури", – поділилася інша потерпіла.

Реакція освітнього омбудсмена

Водночас освітній омбудсмен Сергій Горбачов спантеличений завданнями дирекції школи.

Перше, що треба зробити – звернутися до директора із заявою, щоб надав копію навчальної програми з трудового навчання, де вказана тема "Перенесення гарбузів",

– зауважив він.

Якщо такої теми у навчальному плані немає, продовжив Горбачов, то можна припустити, що у цій школі практикується примусова дитяча праця. Він пообіцяв поспілкуватися зі школою щодо цієї ситуації.