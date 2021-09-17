Школярів змушували збирати гарбузи на шкільному городі у високу температуру. Їх не попередили про те, аби вони принесли змінний одяг і захисні головні убори.

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Про ситуацію у школі розповіла мама учнів. Вона зазначила, що її молодший син у результаті такої "активності" поскаржився на головний біль,

Вчителька відповіла, що не буде працювати, якщо принесе довідку. Вона ще й наголосила, що якщо діти не працюватимуть, то отримуватимуть "відповідні" оцінки",

– заявила жінка.

Мати хлопчика поскаржилася у місцеві органи самоврядування. Після цього гарбузи у школі повикорчовували. "Чоловік пізніше поїхав і хотів побачити об'єми гарбузової плантації на шкільних ділянках (приблизно15 – 20 соток): гарбузи зникли, бур'яни теж, видно свіжі сліди дискової борони", – додала мати хлопчика.

Жінка висловила нерозуміння, для чого був такий поспіх. Вона планує звертатися до прокуратури з приводу неправомірного використання праці дітей у школі.

На хвороби учнів вчителі уваги не звертали

За словами потерпілих, на певні обмеження школярів через хвороби педагоги не звертали увагу.

"Моя дитина звільнена від практики, бо в неї астма, довідка є. Але на трудовому навчанні працює як інші діти. І діагноз знають всі, він звільнений від фізичної культури", – поділилася інша потерпіла.

Реакція освітнього омбудсмена

Водночас освітній омбудсмен Сергій Горбачов спантеличений завданнями дирекції школи.

Перше, що треба зробити – звернутися до директора із заявою, щоб надав копію навчальної програми з трудового навчання, де вказана тема "Перенесення гарбузів",

– зауважив він.

Якщо такої теми у навчальному плані немає, продовжив Горбачов, то можна припустити, що у цій школі практикується примусова дитяча праця. Він пообіцяв поспілкуватися зі школою щодо цієї ситуації.