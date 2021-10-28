Понад половина українців вважає, що дистанційне навчання руйнує психіку дітей

Більша половина українців вважає, що дистанційне навчання руйнує психіку і соціальні навички дітей, а тому його варто заборонити. До онлайн-навчання ставляться скептично.

Про це свідчать результати опитування проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України у жовтні 2021 року.

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Позитивне ставлення до дистанційки

Результати дослідження показали, що лише кожен п’ятий респондент (21,3%) погоджується з тим, що завдяки дистанційному навчанню учні (чи студенти) стають більш дисциплінованими та самостійними, інші так не вважають.

Найбільш категоричними в цьому питанні є мешканці південних областей України, лише 6,6% з них бачать у дистанційному навчанні шанс для учнів та студентів набути більшої самостійності. Водночас майже 80% опитаних з цим не згодні.

Негативне ставлення до дистанційки

Частка громадян, які вбачають у ньому загрозу психологічному благополуччю дітей та молоді.

У 2020 половина респондентів (50,4%) погоджувалася, що дистанційне навчання руйнує психіку і соціальні навички дітей, а тому має бути повністю заборонене, а 27,3% – не погоджувалися. Цього року з цим твердженням згодні 56% респондентів,

– йдеться в результатах опитування.

Найменше тривожаться через дистанційне навчання мешканці західних областей, де кожен третій (33,1%) не вбачає в ньому небезпеки для дітей та молоді, а найбільше – на Півдні, де майже 70% респондентів впевнені, що дистанційка шкодить психологічному здоров'ю.

Додамо, що у порівнянні з початком минулого навчального року дещо покращилося забезпечення необхідними засобами для навчання і роботи в дистанційному режимі (під’єднання до інтернету, технічні пристрої тощо).

Але кожен десятий респондент (10,7%) досі не забезпечений засобами дистанційного підключення до виробничого або навчального процесу.

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Зазначимо, що для дослідження опитали 2000 респондентів віком від 18 років і старше у всіх регіонах України за анексованого Криму та окупованих Росією окремих районів Донецької та Луганської областей.

До слова, у Львові з 1 листопада, як тільки канікули офіційно закінчаться, школи перейдуть на дистанційне навчання. Очно у місті працюватимуть лише дитсадки.