Понад мільйон українців отримали сертифікати про навчання в Дії: де їх можна використати
Джерело:Міністерство цифрової трансформації
Більше мільйона українців отримали електронні сертифікати про навчання на національному порталі "Дія.Цифрова освіта" від Мінцифри. Додамо, що всі ці курси є повністю безкоштовними.
У Мінцифри наголосили, що серед користувачів, які починають навчання, 70 – 80% закінчують курси та отримують сертифікати.
До теми У світі зростає попит на онлайн-освіту: які курси найпопулярніші серед українців
Як отримати сертифікат на навчання в Дії? Щоб отримати сертифікат від "Дія.Цифрова освіта", необхідно подивився всі серії будь-якого освітнього серіалу, дати правильні відповіді на запитання після кожної серії, а також успішно скласти фінальне тестування.
Також сертифікат генерується після складання національного тесту на цифрову грамотність "Цифрограм". Сертифікати про складання "Цифрограмів" отримали вже понад 500 тисяч користувачів.
Які курси в Дії є найпопулярнішими
За даними Мінцифри, найпопулярнішими освітніми серіалами на порталі "Дія.Цифрова освіта" є такі:
для людей елегантного віку:
- "Базові цифрові навички. Сезон 1",
- "Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома",
- "Цифрові гроші";
для вчителів:
- оглядовий освітній серіал "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів",
- "Цифрові навички для вчителів";
для молодих професіоналів:
- "Нові цифрові професії",
- "Як стати ютуб-блогером",
- "Стартуй стартап";
для держслужбовців:
- "Держава без бар’єрів",
- "Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google",
- "Доступ до публічної інформації",
- "Кіберняні",
- "Відкриті дані для державних службовців";
для школярів і підлітків:
- "Про кібербулінг для підлітків",
- "Вступ: діджитал-маркетинг для школярів та студентів",
- "Штучний інтелект для школярів",
- "Підприємництво для школярів",
- "Діджитал-фізкультура для школярів за участю зірок спорту";
для медиків – "Цифрові навички для медиків";
для юристів – "Цифрові юристи» та «Цифрові юристи 2.0";
для журналістів – "Цифрова журналістика";
для військовослужбовців – "Як знайти бажану роботу після військової служби" та "Стоп корупція для військовослужбовців".
Де можна використати сертифікат від Дії
У Мінцифри зазначили, що сертифікат від "Дія.Цифрова освіта" можна використати, зокрема, під час працевлаштування, щоб якнайкраще представити себе на ринку праці.
Це особливо актуально для молодих людей, у яких відсутній або малий професійний досвід, адже сертифікат про навчання демонструє прагнення до саморозвитку та нових знань,
– кажуть у відомстві.
Крім того, сертифікат може знадобитися для підвищення кваліфікації держслужбовцям, оскільки всі курси на "Дія.Цифрова освіта" передбачають нарахування 0,1-0,2 кредиту ЄКТС у рамках самоосвіти держслужбовців, а також для підтвердження навчання педагогам, медикам, військовослужбовцям, журналістам тощо.
У чому особливість навчання на порталі Дія
- Інноваційний формат навчання — освітні серіали за участі експертів і селебрітіз (Марія Єфросініна, Євген Клопотенко, Jerry Heil і багато інших зірок).
- Освітні серіали відзначаються міжнародними нагородами за свою якість.
- Широкий вибір освітніх серіалів — понад 70 курсів для людей елегантного віку, вчителів, медиків, юристів, журналістів, держслужбовців, школярів тощо.
- Навчання повністю безоплатне.
- Усі освітні серіали створені без державного фінансування, за підтримки партнерів — донорів, бізнесу чи НПО.
До слова, Сучасний світ стрімко змінюється, і класичної університетської освіти вже замало. Тож, часто люди, щоб опанувати нові навички, йдуть на додаткове навчання. Вчені з'ясували, як процес навчання впливає на фізичне і ментальне здоров’я – цікаві факти читайте за посиланням.