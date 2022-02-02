Понад мільйон українців отримали сертифікати про навчання в Дії: де їх можна використати

Більше мільйона українців отримали електронні сертифікати про навчання на національному порталі "Дія.Цифрова освіта" від Мінцифри. Додамо, що всі ці курси є повністю безкоштовними.

У Мінцифри наголосили, що серед користувачів, які починають навчання, 70 – 80% закінчують курси та отримують сертифікати.

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Як отримати сертифікат на навчання в Дії? Щоб отримати сертифікат від "Дія.Цифрова освіта", необхідно подивився всі серії будь-якого освітнього серіалу, дати правильні відповіді на запитання після кожної серії, а також успішно скласти фінальне тестування.

Також сертифікат генерується після складання національного тесту на цифрову грамотність "Цифрограм". Сертифікати про складання "Цифрограмів" отримали вже понад 500 тисяч користувачів.

Які курси в Дії є найпопулярнішими

За даними Мінцифри, найпопулярнішими освітніми серіалами на порталі "Дія.Цифрова освіта" є такі:

для людей елегантного віку:

"Базові цифрові навички. Сезон 1",

"Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома",

"Цифрові гроші";

для вчителів:

оглядовий освітній серіал "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів",

"Цифрові навички для вчителів";

для молодих професіоналів:

"Нові цифрові професії",

"Як стати ютуб-блогером",

"Стартуй стартап";

для держслужбовців:

"Держава без бар’єрів",

"Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google",

"Доступ до публічної інформації",

"Кіберняні",

"Відкриті дані для державних службовців";

для школярів і підлітків:

"Про кібербулінг для підлітків",

"Вступ: діджитал-маркетинг для школярів та студентів",

"Штучний інтелект для школярів",

"Підприємництво для школярів",

"Діджитал-фізкультура для школярів за участю зірок спорту";

для медиків – "Цифрові навички для медиків";

для юристів – "Цифрові юристи» та «Цифрові юристи 2.0";

для журналістів – "Цифрова журналістика";

для військовослужбовців – "Як знайти бажану роботу після військової служби" та "Стоп корупція для військовослужбовців".

Де можна використати сертифікат від Дії

У Мінцифри зазначили, що сертифікат від "Дія.Цифрова освіта" можна використати, зокрема, під час працевлаштування, щоб якнайкраще представити себе на ринку праці.

Це особливо актуально для молодих людей, у яких відсутній або малий професійний досвід, адже сертифікат про навчання демонструє прагнення до саморозвитку та нових знань,

– кажуть у відомстві.

Крім того, сертифікат може знадобитися для підвищення кваліфікації держслужбовцям, оскільки всі курси на "Дія.Цифрова освіта" передбачають нарахування 0,1-0,2 кредиту ЄКТС у рамках самоосвіти держслужбовців, а також для підтвердження навчання педагогам, медикам, військовослужбовцям, журналістам тощо.

У чому особливість навчання на порталі Дія

Інноваційний формат навчання — освітні серіали за участі експертів і селебрітіз (Марія Єфросініна, Євген Клопотенко, Jerry Heil і багато інших зірок).

Освітні серіали відзначаються міжнародними нагородами за свою якість.

Широкий вибір освітніх серіалів — понад 70 курсів для людей елегантного віку, вчителів, медиків, юристів, журналістів, держслужбовців, школярів тощо.

Навчання повністю безоплатне.

Усі освітні серіали створені без державного фінансування, за підтримки партнерів — донорів, бізнесу чи НПО.

До слова, Сучасний світ стрімко змінюється, і класичної університетської освіти вже замало. Тож, часто люди, щоб опанувати нові навички, йдуть на додаткове навчання. Вчені з'ясували, як процес навчання впливає на фізичне і ментальне здоров’я – цікаві факти читайте за посиланням.