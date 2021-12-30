Понад 96% освітян вакциновано, – Шкарлет озвучив нову статистику щеплення вчителів
Джерело:телеграм Сергія Шкарлета
Освітяни продовжують вакцинуватися від коронавірусу. Наразі понад 96% працівників шкіл отримати щеплення.
Скільки вчителів вакциновано
Станом на 30 грудня 2021 року двома дозами провакцининово вже майже 91 % освітян, а це більше 1 мільйона 86 тисяч осіб.
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За словами Шкарлета, вже принаймні однією дозою щеплені 96,23% освітян.
Найвищі показники щеплених двома дозами демонструють такі регіони:
- Дніпропетровська область – 96,08%;
- Луганська область – 95,62%;
- Полтавська область – 95,44%;
- Черкаська область – 95,39%;
- Сумська область – 95,36%.
Яких освітян найбільше вакциновано
Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють заклади:
- спеціалізованої освіти – 96,72%;
- профтехи – 93,75%;
- школи – 92,87%;
- садочки – 89,94%;
- коледжі – 87,45%;
- виші – 82,94%.
Скільки шкіл працює в онлайн-режимі? Станом на 30 грудня дистанційно продовжують працювати 113 шкіл. На зимових канікулах перебуває понад 7,5 тисячі шкіл.
Вірю, що наступний рік ми зможемо розпочати з максимального показника вакцинованих,
– наголосив Шкарлет.
До слова, з поширенням вакцинації в Україні з жовтня у червоній зоні можуть працювати лише ті школи, де отримали дві дози щеплення 100% працівників. Через це багато шкіл закривалися на дистанційку.
Текст публікації Сергія Шкарлета:
Всеукраїнська вакцинальна кампанія триває. Станом на 30 грудня 2021 року 96,23% освітян щеплені принаймні однією дозою. Двома дозами провакцининово вже майже 91% працівників, це більше 1,86 мільйона осіб.
Найвищі показники щеплених двома дозами по областях: Дніпропетровська – 96,08%; Луганська – 95,62%; Полтавська – 95,44%; Черкаська – 95,39%; Сумська– 95,36%.
Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють заклади: спеціалізованої освіти – 96,72%, професійної – 93,75%, загальної середньої – 92,87%, дошкільної – 89,94%, фахової передвищої – 87,45%,вищої – 82,94%.
На сьогодні, за оперативною інформацією областей, дистанційно продовжують працювати 113 закладів загальної середньої освіти, на канікулах перебуває 7527 шкіл.
Вкотре хочу подякувати за проведення комунікаційної кампанії з питань вакцинації всім причетним, адже спільними зусиллями ми наближаємося до стовідсоткового показника вакцинації серед освітян. Вірю, що наступний рік ми зможемо розпочати з максимального показника вакцинованих.