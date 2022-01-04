Лише за грудень кількість переглядів сторінок склала 89 мільйонів (хоча це на 2,0% менше, ніж у грудні 2020).

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Минулого року було зроблено 3 795 тисяч редагувань (у 2020 році було 3,5 тисячі редагувань). Щодоби у 2021 було в середньому 10 тисяч редагувань, щогодини 433, або 1 редагування кожні 9 секунд.

За 2021 рік українська Вікіпедія піднялася на одну сходинку у світовому рейтингу популярності, випередивши шведську Вікіпедію. Тож тепер вона посідає 16 місце.

Усього за 2021 рік в українській Вікіпедії здійснено 891 мільйон переглядів. У 2020 років цей показник становив 855 мільйонів сторінок. Тобто приріст становить +4,2%.



Динаміка зростання переглядів української Вікіпедії

Водночас абсолютне річне зростання – 35,9 мільйона переглядів.

Окрім того, у 2021 започатковано 65 тисяч нових статей. Цікаво, що кожної доби в середньому створювалося 178 статей.

Що відомо про Вікіпедію Це найбільша інтернет-енциклопедія людства. Вона входить у двадцятку найпопулярніших сайтів України.



Ідея створення такого порталу належить Джиммі Вейлзу та Ларрі Сенгеру. Насправді спочатку вони зробили електронну енциклопедію під назвою Нупедія, або ще Нюпедія. Туди писали виключно сертифіковані експерти, усі тексти уважно перевірялись та рецензувались.



Згодом з Нупедії “народилася” усім звична "Вікіпедія", куди могли писати усі. Вейлз і Сенгер вперше запустили її 15 січня 2001 року. Назва походить від двох слів: "вікі" – вид вебсайту, в якому користувачам можна самостійно змінювати контент, та "енциклопедія".



Україномовна версія Вікіпедії з'явилась разом із першою створеною статтею про "Атом" 30 січня 2004 року. 4 квітня того ж року було вже офіційно відкрито україномовний розділ Вікіпедії, тоді нараховували тільки 1 тисячу статей.



До слова, "Вікіпедія" – це дуже зручний, доступний та інформативний онлайн-довідник. Там можна знайти ту інформацію, яка недоступна на інших сайтах. Нижче читайте цікаві факти про цей довідник.

Цікаві факти про Вікіпедію:

"Вікіпедія" є п'ятим за відвідуваністю сайтом у світі. Це найбільший та найпопулярніший довідник на Землі. Щомісяця цей онлайн-довідник у середньому відвідують 1,5 мільярда унікальних користувачів. У "Вікіпедії" є статті, які написані 278 мовами. Найбільше статей написано англійською мовою – 6,1 мільйона. На другому – себуанська (мова, якою говорять близько 18 мільйонів жителів Філіппін). На честь онлайн-довідника було названо астероїд, який відкрили 25 серпня 2008 року. Тепер він відомий, як "274301 Вікіпедія". Серед сторінок, які найчастіше редагували на "Вікіпедії" – сторінки про Джорджа Буша, Майкла Джексона, Барака Обаму, Адольфа Гітлера, Брітні Спірс, США, Другу світову війну тощо. На честь усіх творців "Вікіпедії" у місті Слубіце, що у Польщі, було створено пам'ятник у вигляді статуї. Створив пам'ятник Мігран Акопян у 2014 році.

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