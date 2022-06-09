Понад 80% місць у перших класах Києва вже зайнято: які документи потрібні

Попри те, що в Україні досі триває війна й ситуація залишається напруженою, не всі українці мають намір вивозити дітей навчатися за кордон. Більшість із них все ж планує віддати своїх дітей у перший клас української школи.

Понад 80% місць у перших класах Києва вже зайнято

Так, до перших класів столичних шкіл вже зараховано 25 тисяч дітей. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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Так, більше 80% місць у перших класах вже зайнято. За словами посадовця, першочергово приймали дітей пільгових категорій і тих, хто прописаний у межах обслуговування школи.

Водночас з 2 червня розпочато прийом документів на вільні місця. Процес зарахування триватиме до 23 серпня 2022 року.

Слід зауважити, що цього року умови зарахування до шкіл максимально спростили: дозволили подавати документи в електронному вигляді, поштою або скан-копії через довірену особу.

Що потрібно:

документи (копія свідоцтва про народження дитини);

заяву;

медичну довідку (щоб її отримати, потрібно записатися до свого педіатра або до чергового лікаря, й пройти огляд).

Мондриївський також нагадав, що столичні школи готуються до початку нового навчального року в режимі офлайн. Крім того, із 1 червня відновили свою роботу дитячі садочки.

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