Понад 750 закладів освіти пошкоджено через конфлікт на Донбасі, – ЮНІСЕФ

Атаки на дитячі садочки та школи за останні вісім років стали сумною реальністю для дітей на сході України. Понад 750 навчальних закладів було пошкоджено від початку конфлікту.

У ЮНІСЕФ наголошують, що це обмежує навчання для тисяч дітей з обох боків лінії розмежування. Проте діти на сході України повинні мати доступ до безпечної освіти.

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Конфлікт має руйнівний вплив на психологічний стан людей на сході України. Більше того, діти на сході України проживають на одній із найбільш забруднених мінами територій у світі.

Щодня вони живуть, граються, ходять до школи на ділянках, засмічених мінами, нерозірваними боєприпасами та іншими смертельними вибухонебезпечними пережитками війни,

– кажуть у відомстві.

Від початку конфлікту ЮНІСЕФ працює на сході України, зокрема організовує психологічну допомогу, ремонтує школи та дитячі садки і доставляє освітні матеріали, такі як навчальні набори, меблі та спортивне обладнання.

ЮНІСЕФ закликає усі сторони дотримуватися Декларації про безпеку шкіл та захищати дітей та їх опікунів від атак, незалежно від обставин, в яких вони перебувають.

"Освітні заклади повинні залишатися безпечним простором, де діти мають бути захищеним від загроз та криз, та надійним сховищем, де вони можуть вчитися. Право дітей на освіту неможливо убезпечити в умовах конфлікту", – додають в організації.

ЮНІСЕФ продовжить працювати з громадами, які постраждали від конфлікту, надавати допомогу та забезпечувати потреби найбільш вразливих дітей та їх родин.

До слова, російські окупанти обстріляли школу та житлові квартали Врубівки на Луганщині. На момент обстрілу в навчальному закладі знаходилися 30 учнів та 14 працівників. Один снаряд поцілив у двір школи.