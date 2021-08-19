Понад 750 мільйонів виділили на забезпечення засобів захисту від COVID-19 у школах, – Шкарлет

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що Україна виділила гроші на покращення умов під час навчання у школах. Зокрема, є понад 750 мільйонів гривень, які можна використати на засоби індивідуального захисту.

Про це заявив Сергій Шкарлет під час серпневої конференції до початку нового навчального року. Він наголосив, що гроші на навчання в умовах карантину є, зокрема на маски та дезінфектори.

До теми В Одесі хочуть перенести початок навчання: чому та коли діти підуть до шкіл та вишів

Шкарлет наголосив, що уряд надав 500 мільйонів гривень на засоби дезінфекції та забезпечення антипандемічної ситуації у школах.

Ще приблизно 259 мільйонів отримали від Верховної Ради, яка проголосувала за зміни до закону про бюджет.

В цілому майже 800 мільйонів гривень виділили на забезпечення санітарних умов у школах. Окрім того, є залишки освітньої субвенції, а це точно понад 4 мільярди гривень, які органи місцевого самоврядування можуть використовувати на покриття витрат на засоби індивідуального захисту,

– заявив міністр освіти.

До слова, у Міністерстві освіти і науки також планують до 2024 року забезпечити кожного вчителя персональним комп'ютером. Так, лише цього року планують закупити майже 65 тисяч ноутбуків для педагогів.