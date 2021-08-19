Про це заявив Сергій Шкарлет під час серпневої конференції до початку нового навчального року. Він наголосив, що гроші на навчання в умовах карантину є, зокрема на маски та дезінфектори.

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Шкарлет наголосив, що уряд надав 500 мільйонів гривень на засоби дезінфекції та забезпечення антипандемічної ситуації у школах.

Ще приблизно 259 мільйонів отримали від Верховної Ради, яка проголосувала за зміни до закону про бюджет.

В цілому майже 800 мільйонів гривень виділили на забезпечення санітарних умов у школах. Окрім того, є залишки освітньої субвенції, а це точно понад 4 мільярди гривень, які органи місцевого самоврядування можуть використовувати на покриття витрат на засоби індивідуального захисту,

– заявив міністр освіти.

До слова, у Міністерстві освіти і науки також планують до 2024 року забезпечити кожного вчителя персональним комп'ютером. Так, лише цього року планують закупити майже 65 тисяч ноутбуків для педагогів.