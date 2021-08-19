Шкарлет розповів, скільки шкіл досі користуються туалетами на вулицях

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що наразі у 467 школах учні та вчителі досі користуються туалетами на вулицях. У МОН кажуть, що місцеві органи влади можуть направляти залишки освітньої субвенції на розвиток вбиралень в школах.

Про це Сергій Шкарлет повідомив під час брифінгу на Всеукраїнській серпневій конференції "Освіта України 30 без бар’єрів: вектори якості та успіху".

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Туалети на вулиці треба облаштувати

За його словами, у 2020 році 512 шкіл потребували втручання у вуличні вбиральні, на сьогодні їх залишилося 467.

Проте ми дозволили використовувати залишки освітньої субвенції на наступний рік, аби вуличні вбиральні довели до нормального стану,

– сказав міністр освіти.

Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вказав, що в рамках реалізації програми «Спроможна школа» були реалізовані десятки проектів, які стосувалися облаштування вбиралень.

При цьому він вказав на той факт, що є вбиральні, які навіть у приміщеннях не відповідають санітарним нормам.

Нагадаємо, що у школі на Закарпатті першокласник провалився у вигрібну яму. Однокласники відразу забили на сполох і побігли за вчителями. Ті витягнули школяра з ями. Водночас у місцевому відділі освіти інцидент заперечують і кажуть, що він просто вступив ногою у фекалії.

Нові правила щодо вбиралень у школі

Зазначимо, що 1 січня 2021 року набрав чинності Санітарний регламент для шкіл. Він передбачає норми облаштування туалетних кімнат і для учнів, і для працівників школи. Зокрема, Санрегламент не передбачає жодних інших туалетів, окрім внутрішніх.

Так, у закладах освіти повинні бути облаштовані внутрішні туалетні кімнати з підведеною холодною та гарячою водою, рідким милом та паперовими рушниками. Обов’язковими є двері в туалетних кабінках. Також мають бути окремі туалети для працівників школи.

До слова, Сергій Шкарлет також розповів, що понад 750 мільйонів виділили на закупівлю масок та дезінфекторів у школи. За його словами, на це уряд надав 500 мільйонів гривень, а Верховна рада – ще приблизно 259 мільйонів.