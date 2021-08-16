Про це 24 каналу розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти у відповіді на запит.

Інфографіка В яких регіонах України навчалися найрозумніші випускники шкіл у 2021-му

Хто отримає 100 тисяч

У 2021-му Верховна Рада вперше заснувала іменні премії у розмірі 100 тисяч гривень для 30 учасників, які сумарно з чотирьох навчальних предметів отримали не менше ніж 790 балів, зокрема 200 балів з будь-якого предмету.

Член освітнього комітету ВРУ Роман Грищук припускає, що грошову винагороду можуть отримати всі 32 найрозумніших учасників тестувань. А от його колега, голова освітнього комітету Сергій Бабак наголошує: "Понад тридцять бути не може. Ми дуже чітко прописали критерії".

У разі, якщо до переліку претендентів потрапить понад 30 учнів, її присуджуватимуть лише тим, чий результат (загальна сума балів із чотирьох навчальних предметів) буде більшим щонайменше на 1 бал за результат 31 претендента у переліку,

– йдеться у висновку Комітету з питань освіти, науки та інновацій до проєкту постанови № 4559.

Чому Львівщина та Київщина – в топі

Згідно з даними УЦОЯО, за результатами ЗНО найбільше найрозумніших випускників шкіл було з Київщини та Львівщини. У Київській області 14 осіб отримали сумарно не менше ніж 790 балів, зокрема 200 балів з будь-якого предмету. Водночас у Львівській області такі результати мали 12 учасників тестувань.

"Кількість ліцеїв та гімназій у відповідних населених пунктах є вищою, ніж в інших областях"“, – пояснює Єгор Стадний, експерт з питань освіти. За його словами, такі високі результати випускники шкіл Київщини та Львівщини отримують не вперше.

Це не якась новина цього року. Я не пригадую, щоб була колись інша картинка. Завжди йде змагання між Києвом та Львовом,

– запевняє він.

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Репетитор до ваших послуг

Ексзаступник міністра освіти Павло Хобзей вважає, що саме завдяки профільному навчанню та додатковим заняттям з репетиторами діти складають ЗНО краще, ніж їхні однолітки зі звичайних шкіл.

По-перше, Львівська область та Київ мають кращі результати, бо у містах є сильні профільні школи з тих предметів, які вони складають. По-друге, значний відсоток випускників-двохсотбальників має репетиторів, – підкреслює Хобзей.

На його думку, репетитори допомагають психологічно підготувати вступників, а також розкривають основі схеми складання іспитів.

Репетитор не вчить предмету. Він завжди ставить питання: "Вам потрібно набрати понад 195 чи навчити дисципліні?". Всі обирають перший варіант. УЦОЯО удосконалює тести, але все одно є певні схеми. Репетитор може розкрити їх для дитини, – говорить він.

Хобзей підсумовує, що високі бали учасників ЗНО не є гарантією знань.

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Більше статистики

Цьогоріч 57 учасників зовнішнього незалежного оцінювання отримали сумарно з чотирьох навчальних предметів 790 балів та більше. Найкращі результати продемонстрували випускники шкіл Київщини, Львівщини та Харківщини.

Серед найрозумніших 57 учасників ЗНО-2021 — 31 дівчина та 26 юнаків.

За результатами ЗНО найбільше найрозумніших випускників шкіл було з Київщини та Львівщини / Інфографіка 24 каналу