Дирeктoр дeпaртaмeнтy oсвiти i нayки ЛOДA Oлeг Пaскa наголосив, що щe кiлькa рeoргaнiзyють, oб’єднaвши чи пoнизивши їх y стyпeнi.

До теми Прийом дітей до школи: омбудсмен назвав незаконні причини відмов

Чому закриють школи? Серед причин закриття та реорганізації шкіл, за його словами, дефіцит коштів у територіальних громадах та мала кількість учнів.

Освiтяни пояснюють, що зaкриття вимyшeнe чeрeз oптимiзaцiю, aджe тi шкoли, дe є мeншe 25 yчнiв, дeржaвa нe фiнaнсyє.

Які школи на Львівщині закриють

У Львівській області закриють такі школи та філії:

  1. Винниківська школа І ступеню (Бориславська ТГ)
  2. Тучапська філія Городоцької школи №5 І – ІІІ ступенів (Городоцька ТГ)
  3. Стоділківська філія Городоцької школи №5 І – ІІІ ступенів (Городоцька ТГ)
  4. Грушатицька школа І – ІІ ступенів (Добромильська ТГ)
  5. Дроздовицька школа І ступеню (Добромильська ТГ)
  6. Дрогобицька гімназія №15 (Дрогобицька ТГ)
  7. Ступницька школа І – ІІ ступенів (Дрогобицька ТГ)
  8. Биківська школа І ступеню (Дрогобицька ТГ)
  9. Волянська школа І ступеню (Дрогобицька ТГ)
  10. Залужанська школа І ступеню (Дрогобицька ТГ)
  11. Новошицька школа І ступеню (Дрогобицька ТГ)
  12. Сілецька школа І ступеню (Дрогобицька ТГ)
  13. Старосільська школа І ступеню (Дрогобицька ТГ)
  14. Філія Мостиської школи №1 І – ІІІ ступенів (Мостиськака ТГ)
  15. Філія “Судковицька школа І – ІІ ступенів Мостиської міськради опорного закладу “Крукеницький ЗЗСО І – ІІІ ступенів” (Мостиська ТГ)
  16. Філія Судововишнянська школи ЗОШ І ступеню (Судововишнянська ТГ)
  17. Філія Тур’є-Горішнянська I ступеню (Стрілківська ТГ)
  18. Філія Смеречанська (Стрілківська ТГ)
  19. Філія Дністрицька (Стрілківська ТГ)
  20. Філія Головецько-Золотнівська (Стрілківська ТГ)
  21. Філія Верхньоволосянська (Стрілківська ТГ)

Щe прo зaкриття двoх шкiл рiшeння мaють прийняти 15 чeрвня. Йдeться прo Пoгaрську тa Kрив’янську школи, щo вхoдять y Koзiвськy тeритoрiaльнy грoмaдy.

Які школи реорганізують

Реорганізація шкіл з І – ІІІ ступенів у І – ІІ ступені:

  • Росохацька школа (Козівська ТГ)

Реорганізація шкіл з І – ІІ ст. у І ступінь:

  • Філія Буківської школи І – ІІ ступенів (Бісковицька ТГ)
  • Шоломиницька школа Городоцької міськради (Городоцька ТГ)
  • Філія с. Княжпіль (Добромильська ТГ)
  • Філія с. Мігово (Добромильська ТГ)
  • Лопушанка-Хомина (Стрілківська ТГ)
  • Риківський навчальний заклад (Козівська ТГ)
  • Довжківський навчальний заклад (Козівська ТГ).

До слова, у Міністерстві освіти і науки та ЮНІСЕФ заявили, що формат, в якому буде проходити новий навчальний рік з 1 вересня, залежатиме від епідемічної ситуації в Україні та від темпів вакцинації.