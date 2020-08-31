Багато шкіл з 1 вересня розпочанають навчання дистанційно. Проте, на жаль, в Україні досі не всі заклади освіти мають доступ до інтернету, тому не можуть забезпечити належної освіти учням. Зокрема, відомо, що таких є понад 2 тисячі шкіл.

Тому Міністерство цифровий трансформації України спільно з МОН направило місцевим адміністраціям лист про необхідність термінового підключення цих шкіл до інтернету за рахунок освітньої субвенції, сказав на брифінгу Олександр Шелест, передає 24 канал.

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За їх даними, зараз в Україні понад 6 тисяч шкіл не мають оптичного підключення до інтернету, яке необхідно для повноцінного використання можливостей дистанційного навчання. Міністерства склали список з двох тисяч шкіл, які потребують першочергового підключення.

Заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест заявив, що ці 2 тисячі шкіл розташовані в населених пунктах, що не мають жодного оптичного провайдера. Відповідно, нормального підключення до мережі немає не тільки у шкіл, а й безпосередньо в учнів і в педагогічного складу.



Що думають українці про дистанційне навчання / Інфографіка 24 каналу

За його словами, підключення шкіл до інтернету – це завдання місцевої влади, і кошти на це повинні виділятися з обласних та місцевих бюджетів. Також на це може бути направлені гроші із залишків освітньої субвенції.

Так, за попередніми оцінками, на підключення цих шкіл до інтернету необхідно близько 700-720 мільйонів гривень. Тому Мінціфри і Міносвіти направили спільний лист в усі обласні і місцеві адміністрації з переліком шкіл, які потребують термінового підключення інтернету.

Загалом, в Україні 4,2 ​​мільйони населення проживає в місцевості, де немає жодного оптичного провайдера. Ще 1,55 мільйона сільського населення не має можливості підключитися до оптичного інтернету через його високу ціну. Відповідно, 5,75 мільйонів українців не мають доступу до інтернету.