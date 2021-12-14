Головна санітарна лікарка Волинської області Наталія Янко розповіла, що в порівнянні з минулим тижнем в регіоні вдвічі збільшилась кількість хворих на COVID-19 серед учнів та працівників шкіл.

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За її словами, третя хвиля якраз характерна збільшенням кількості хворих серед дітей.

Скільки учнів та вчителів хворіє

Наталія Янко додала, що станом на 14 грудня в області лише за тиждень захворіли 302 учні та 103 працівники шкіл. На самоізоляції нині перебуває 2 500 учнів та понад 80 людей серед персоналу навчальних закладів Волині.

Повністю на дистанційному навчанні наразі перебуває лише одна школа.

Додамо, що на Волині від роботи відсторонені 410 невакцинованих працівників. Це становить 1,7% від загальної кількості працівників навчальних закладів.

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До слова, станом на 13 грудня дві вакцини отримали понад 594 тисячі (91,07%) працівників шкіл, а принаймні однією дозою щеплено 97% вчителів.

За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, майже 100% поріг вакцинації серед працівників шкіл досягнули такі регіони: