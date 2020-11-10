Понад 106 тисяч вступників у 2020 році обрали для навчання заклади професійно-технічної освіти. З них за регіональним замовленням зараховано 95 тисяч осіб, а за держзамовленням ще понад 10 тисяч.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук під час онлайн-презентації результатів вступної кампанії, повідомляє пресслужба МОН.

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За його словами, минулого року до закладів профтехосвіти було зараховано близько 104 тисячі вступників. А вже у 2020 році кількість абітурієнтів, які вступили до профтехів, збільшилася.

Проте Гарбарук заявив, що навіть ця кількість вступників не відповідає реальній потребі ринку праці. "Недостатня увага до професійної освіти, робітничих професій – це проблема, яка матиме широкі наслідки для розвитку конкретного регіону та економіки усієї країни", – наголосив він.

Заступник міністра освіти надав дані, як вступали до закладів профосвіти в різних областях.

5 регіонів, куди подали найбільше заяв на навчання за регіональним замовленням:

Дніпропетровська область – 9080 учнів;

Львівська область – 7451 учень;

Харківська область – 5357 учнів;

Одеська область – 4854 учня;

Запорізька область – 4824 учня;

5 регіонів, куди подали найбільше заяв на навчання за державним замовленням:

Дніпропетровська область – 1251 учень;

Харківська область – 947 учнів;

Запорізька область – 750 учнів;

Львівська область – 732 учня;

Донецька область – 711 учнів.

Цікаво, що найбільш популярними серед вступників стали професії сфери послуг – водій автотранспортних засобів, кухар, електрогазозварник, кондитер та перукар.