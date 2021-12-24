Помста за нерозділене кохання: у Бердянську школяр "мінував" школи у змові з російським хакером

У Бердянську школяр протягом кількох днів повідомляв про "замінування" шкіл. Робив він це, аби помститись супернику, з яким конкурував за дівчину.

Саме від імені конкурента дев'ятикласник і повідомляв про замінування. Цю інформацію він направляв в адміністрації шкіл.

Раніше У Києві повідомили про мінування житлового будинку

Школяр був у змові з російським хакером

Працював школяр не сам, а у змові з російським хакером. 22 грудня правоохоронці встановили особу псевдомінера. 15-річному підлітку у його задумі допомагав "віртуальний друг" з Росії. Саме хакер і надсилав листи.

"Мінер" вимагав по 100 тисяч гривень

У своїх листах "мінер" вимагав по 100 тисяч гривень – за те, що не підриватиме школи. У жодному з навчальних закладів поліцейські вибухівки не знаходили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Правоохоронці перевіряють російського хакера

Справу порушили за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Поки що правоохоронці вирішують питання про притягнення підлітка та його батьків до відповідальності. Також поліція перевіряє, чи не причетний співучасник-росіянин до інших злочинів в Україні.

Дивіться відео про те, як виявляли фейкового "мінера":

Останні випадки фейкових мінувань в Україні: