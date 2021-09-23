Студент зняв відео, коли він заходив в аудиторію, де його зустріла викладачка. Жінка у грубій формі пояснила хлопцеві, що запізнюватися погано.

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Викладачка попередила, що більше повторювати й попереджати не буде, бо вона "не МОЗ". Жінка порадила вести себе так "на районі", а якщо не будуть слухатися, то "помножить на мінус нуль".

Помножу на мінус нуль. Так зрозуміло? А понти свої дешеві будете бити у себе на районі. Там, де ви — о******е пацани. Все зрозуміло?,

– сказала викладачка.

Відео хлопець опублікував на каналі у тіктоці "nosok 14488". Однак, згодом його видалив, бо зараз там немає жодного відео.

Дивіться відео, як викладачка обматюкала студента за запізнення:



До слова, викладач морського професійного коледжу Одеського національного морського університету Олександр Макаренко назвав українську мову "мовою фашистів та окупантів" та "псячою". Викладача звільнили. Деталі – читайте тут.