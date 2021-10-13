Чоловік намагався поспілкуватись з адміністрацією школи, але його не пустили. Тому Ромоло Меніс опублікував на своїй фейсбук-сторінці фото страв. Під цим постом висловили обурення понад 120 користувачів.

До теми Млинці у файлах і хліб замість м'яса: в школі Ужгорода розгорівся скандал через харчування учнів

Їжа на фото виглядає неапетитно: борщ блідо-помаранчевого кольору, в якому помітно лише капусту.



Суп у школі Виноградара / Фото Ромоло Меніса

А каша розпливлася тарілкою, а зверху підлива кольору супу. Всі фото страв – з їдальні школи, де вчиться його син.

Шкільна їдальня, місто Виноградів, школа №1. Меню: супчик, "баланда", прянички і чайок – виглядає смачно... Ваша думка?

– написав чоловік.

Чоловік обурений тим, як годують його дитину в школі.



Каша у школі Виноградара / Фото Ромоло Меніса

Ромоло Меніс зауважив, що поговорити з адміністрацією йому не вдалось. Там заявили, що пускати його заборонено.

Обурення українців

Користувачі під дописом лишили понад 120 коментарів. Люди обурюються, що так годують дітей:

"Виглядає блювотно, якщо чесно".

"Відчуття, що помиї…вибачте, за вислів".

"Приблизно так виглядають "комплексні обіди" у виправних колоніях".

"Виглядає так, наче це вже хтось один раз з‘їв. Цікаво б було на кухарку подивитись, чи вона б своїй дитині таке дала? Може, і слабенький бюджет, але можна проявити хоч трішечки фантазії і любові до того готування, щоб діти передусім очима їли. Не вірю, що немає виходу, це, вибачте, як свиням..."

До слова, в одній зі шкіл Ужгорода батьки поскаржилися на неприйнятне харчування школярів. Так, млинці на сніданок дітям видають у канцелярських файлах. Фото та деталі інциденту – читайте у статті.

І це попри те, що з 1 вересня в Україні запустили реформу шкільного харчування. Євген Клопотенко розробив нове 4-тижневе меню для учнів, яке складається зі 160 страв. Втім, перевірки, чи школи дотримуються цього меню, почнуть проводити лише із 2022 року.