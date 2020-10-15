Свідоцтво про загальну середню освіту – це найголовніший документ випускника школи. Зокрема, він потрібен і для вступу до вишів. Але що робити, якщо ви виявили помилку у свідоцтві та куди звертатися – читайте у матеріалі.

Відповіді на ці питання дав освітній омбудсмен Сергій Горбачов у фейсбуці.

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За його словами, помилки чи одруківки у свідоцтві про середню освіту ускладнюють процедуру реєстрації особистого електронного кабінету під час подачі документів. А вступників, які подають документи за кордон, можуть не прийняти на навчання.

Якщо в документі випускника є навіть несуттєва помилка, вона обов’язково має бути виправлена. Не менш неприємна ситуація, коли власник свідоцтва про освіту губить його, втрачає через крадіжку, пожежу тощо – тоді документ необхідно відновити,

– наголошує Горбачов.

Освітній омбудсмен розповів, що в таких випадках робити учням чи їхнім батькам і куди звертатися, щоб замінити свідоцтво про освіту.

Сергій Горбачов запевнив, що коли для друку замовляється документ про середню освіту, він може мати один із трьох статусів: первинний документ, дублікат, виправлений документ.

Первинний документ – це документ, який виготовляється і видається вперше.

– це документ, який виготовляється і видається вперше. Дублікат – це документ виготовляється повторно через його втрату або пошкодження всіх або більшості реквізитів, які не дозволяють встановити власника документа.

– це документ виготовляється повторно через його втрату або пошкодження всіх або більшості реквізитів, які не дозволяють встановити власника документа. Виправлений документ – документ, що виготовляється повторно через наявність помилок у первинному документі.

Куди звертатися, щоб виправити помилку у свідоцтві про освіту

Випускник, щоб виправити помилку у свідоцтві про освіту, має:

зробити копію першої сторінки паспорта;

прийти до своєї школи з усіма необхідними документами (це – оригінал свідоцтва про освіту та копія паспорта);

(це – оригінал свідоцтва про освіту та копія паспорта); написати заяву на ім’я керівника закладу освіти та додати до неї вищеперераховані документи;

на ім’я керівника закладу освіти та додати до неї вищеперераховані документи; коли свідоцтво буде готове, забрати виправлений документ у школі, розписавшись у книзі видачі.

Що робити, якщо свідоцтво було втрачено чи пошкоджено

У такому випадку друкується дублікат документа. Він виготовляється за формою (зразком), чинними на дату видачі дубліката.

Для цього випускник має:

подати оголошення про те, що документ визнається недійсним, у друковані ЗМІ за місцем проживання. Там вказати назву документа, його номер, дату видачі, на чиє ім’я виданий, яким закладом освіти; оплатити послуги з виготовлення дубліката, щоб мати підтвердження про оплати (оскільки пошкодження або втрата свідоцтва сталися з вини його власника, тому в цій ситуації саме він оплачує послуги); прийти до закладу освіти з необхідними документами (оголошення у ЗМІ підтвердження про оплату, ксерокопією свідоцтва про освіту (якщо її можливо надати). Також при собі необхідно мати оригінал паспорта; написати заяву на ім’я керівника закладу освіти, де вказати причину втрати або пошкодження документа, прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності), назву втраченого або пошкодженого документа, назву закладу освіти та дату його закінчення тощо; очікувати, поки заклад освіти повідомить про виготовлення дубліката. Власник свідоцтва має отримати його в школі, розписавшись у книзі видачі.

Окрім того, освітній омбудсмен нагадав студентам-першокурсникам, які мали помилки у свідоцтві про середню освіту, про обов’язкову заміну документа до 1 листопада 2020 року. Бо якщо вступник не замінить документ на правильний, у майбутньому він не зможе отримати документ про здобуття вищої освіти.