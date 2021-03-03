Помічник вихователя у ліцеї Чернігова після вечірньої перевірки побив 17-річного хлопця. Ліцеїст з травмами звернувся до лікарні, там його прооперували та видалили селезінку.

За даними прокуратури, минулого тижня вихованця Чернігівського ліцею з посиленою фізичною підготовкою побив помічник вихователя. Він вдарив кулаком 17-річного хлопця. До теми Суд виніс вирок за булінг п’ятьом школяркам з Чернігова: вони жорстоко били однолітків Через кілька днів неповнолітнього госпіталізували до лікарні та прооперували, видаливши пошкоджену селезінку. До поліції звернулася мати постраждалого вже після операції сина. Відкрили кримінальне провадження, тож правоохоронці почали розслідувати обставини інциденту. Інші випадки побиття та булінгу у школах В одній зі шкіл Кривого Рогу троє дівчат жорстоко побили однолітку. Школярки спочатку поставили дівчину на коліна, а потім почали завдавати ударів. Конфлікт між дівчатами стався через хлопця. На Дніпропетровщині підлітки жорстоко познущалися над одноліткою. Дівчину повалили на землю і били ногами. Моторошне видовище підлітки знімали на камеру. У Запоріжжі між 15-річними дівчатами спалахнув конфлікт. На відео видно, що спершу школярки нецензурною лайкою з’ясовують стосунки. Одна з дівчат назвала іншу "жінкою легкої поведінки". Згодом агресивні підлітки вдарили дівчинку по обличчю. А в школі на Львівщині вчителька української мови та літератури під час перерви вдарила шестикласника. В мережі з’явилося відео, на якому видно, як вчителька дає запотиличники учневі. Деталі – тут.