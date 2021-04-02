У Чернігові померла письменниця Ганна Арсенич-Баран, яка лікувалася від коронавірусу
У Чернігові раптово померла 50-річна поетеса, письменниця та викладачка Ганна Арсенич-Баран. Цікаво, що жінка лікувалася від коронавірусу і напередодні її виписали з лікарні з покращеннями.
Джерело:Укрінформ
Ганна Арсенич-Баран також була головою Чернігівської обласної організації спілки письменників України. Про її смерть відгукуються багато небайдужих людей у соцмережі.
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"Сьогодні відійшла до Господа письменниця, викладач і просто чудова людина – Ганна Арсенич-Баран. Словами важко виразити сум втрати, адже вона назавжди залишиться в наших спогадах та серцях веселою, енергійною та життєрадісною, сповненою сил та натхнення", – написав архімандрит Пимен Кіт.
Колега письменниці Світлана Молочко розповіла, що Ганна лікувалася від коронавірусу, й 31 березня була виписана з лікарні з покращенням. Проте вже в четвер,1 квітня, пізно ввечері вона раптово померла.
У письменниці залишилися чоловік (настоятель П’ятницької церкви о. Мирон) та дорослий син Іван.
Прощання із Ганною Арсенич-Баран відбудеться у суботу, 3 квітня. Об 11:30 буде відспівування в П'ятницькій церкві, а о 12:30 – від'їзд на кладовище.
Додамо, що за день до смерті Ганна Арсенич-Баран повідомила про вихід своєї чергової книжки. "Хоч щось приємне за останні дні... Побачила світ моя книга поетичних тавтограм "Авжеж", – написала поетеса.
Що відомо про Ганну Арсенич-Баран
- Ганна Арсенич-Баран народилася 26 червня 1970 року в Косівському районі на Івано-Франківщині. Але з 1998 року проживала у Чернігові. Очолювала кафедру філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського ОІППО ім. К. Д. Ушинського.
- Вона є авторкою 14 книжок прози й поезії, антології української християнської віршованої молитви, кількох словників та понад 100 посібників з української мови й літератури.
- Зокрема, Ганна Арсенич-Баран написала поетичні збірки "Рушник на калині", "Музика черемхи", "Тремтять гіацинти", "Обнадію весною" та прозу "Під райськими яблучками", "У понеділок все буде по-іншому", "Солодкі слова", "Тиха вулиця вечірнього міста" та інші.
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