Помер відомий український педагог Микола Палтишев

5 вересня 2021 , 16:55
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Джерело:

Професійна освіта Одещини

В Одесі помер легендарний український педагог Микола Палтишев. Відомому вчителю було 74 роки. Він перший почав проводити уроки-вистави, поєднував поезію, живопис та музику.

Про смерть Палтишева повідомив колектив Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти. Колеги померлого зазначили, що він був видатним вченим та самовіддано служив освіті та науці.

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Микола Миколайович назавжди запам'ятається щирою людиною, талановитим педагогом, який користувався високим авторитетом і повагою. У серцях педагогів назавжди залишиться світла пам'ять про нього,
– зазначили педагоги.

Головне про Миколу Палтишева

  • Народився у 1946 році в Одесі.
  • Випускник Одеського технологічного інституту харчової промисловості імені Ломоносова та Одеського педагогічного університету імені Ушинського.
  • Палтишев був народним вчителем СРСР, почесним доктором Національної академії педагогічних наук України, кандидатом педагогічних наук, доцентом.
  • Очолював комітет з питань професійної освіти Верховної Ради СРСР.
  • Саме Палтишев увів поетапну систему навчання, яка поширилась у Радянському Союзі та за кордоном.
  • Відкриті уроки-вистави Палтишев проводив у всіх республіках СРСР.
  • У здобутку педагога – понад 300 науково-методичних робіт, науково-практичних публікацій, 10 підручників для вчителів.
  • Протягом останніх десятиліть працював на різних посадах у навчальних закладах Одещини.
  • З 2006 року працював вчителем фізики в одеській школі.
Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого педагога.

Текст публікації Olga Olga у фейсбук-спільноті Професійна освіта Одещини:

Колектив Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти висловлює співчуття з приводу смерті Палтишева Миколи Миколайовича, народного учителя СРСР, почесного доктора Національної академії педагогічних наук України, кандидата педагогічних наук, доцента. Легенди української педагогіки, почесного діяча системи професійно-технічної освіти, автора книг і науково-методичних робіт.
Людини, яка була видатним фахівцем, науковцем і зразком самовідданого служіння освіті і науці. Його внесок у розвиток освіти і науки є неоціненним. Микола Миколайович назавжди запам'ятається щирою людиною, талановитим педагогом, який користувався високим авторитетом і повагою. В серцях освітян назавжди залишиться світла пам’ять про нього.
Щиро висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким та розділяємо всім серцем ваші біль та горе.
Автор: Ірина Пундор