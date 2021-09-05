Про смерть Палтишева повідомив колектив Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти. Колеги померлого зазначили, що він був видатним вченим та самовіддано служив освіті та науці.

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Микола Миколайович назавжди запам'ятається щирою людиною, талановитим педагогом, який користувався високим авторитетом і повагою. У серцях педагогів назавжди залишиться світла пам'ять про нього,

– зазначили педагоги.

Головне про Миколу Палтишева

Народився у 1946 році в Одесі.

Випускник Одеського технологічного інституту харчової промисловості імені Ломоносова та Одеського педагогічного університету імені Ушинського.

Палтишев був народним вчителем СРСР, почесним доктором Національної академії педагогічних наук України, кандидатом педагогічних наук, доцентом.

Очолював комітет з питань професійної освіти Верховної Ради СРСР.

Саме Палтишев увів поетапну систему навчання, яка поширилась у Радянському Союзі та за кордоном.

Відкриті уроки-вистави Палтишев проводив у всіх республіках СРСР.

У здобутку педагога – понад 300 науково-методичних робіт, науково-практичних публікацій, 10 підручників для вчителів.

Протягом останніх десятиліть працював на різних посадах у навчальних закладах Одещини.

З 2006 року працював вчителем фізики в одеській школі.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого педагога.

Текст публікації Olga Olga у фейсбук-спільноті Професійна освіта Одещини:

Колектив Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти висловлює співчуття з приводу смерті Палтишева Миколи Миколайовича, народного учителя СРСР, почесного доктора Національної академії педагогічних наук України, кандидата педагогічних наук, доцента. Легенди української педагогіки, почесного діяча системи професійно-технічної освіти, автора книг і науково-методичних робіт.

Людини, яка була видатним фахівцем, науковцем і зразком самовідданого служіння освіті і науці. Його внесок у розвиток освіти і науки є неоціненним. Микола Миколайович назавжди запам'ятається щирою людиною, талановитим педагогом, який користувався високим авторитетом і повагою. В серцях освітян назавжди залишиться світла пам’ять про нього.

Щиро висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким та розділяємо всім серцем ваші біль та горе.