Про смерть Палтишева повідомив колектив Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти. Колеги померлого зазначили, що він був видатним вченим та самовіддано служив освіті та науці.
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Микола Миколайович назавжди запам'ятається щирою людиною, талановитим педагогом, який користувався високим авторитетом і повагою. У серцях педагогів назавжди залишиться світла пам'ять про нього,
– зазначили педагоги.
Головне про Миколу Палтишева
- Народився у 1946 році в Одесі.
- Випускник Одеського технологічного інституту харчової промисловості імені Ломоносова та Одеського педагогічного університету імені Ушинського.
- Палтишев був народним вчителем СРСР, почесним доктором Національної академії педагогічних наук України, кандидатом педагогічних наук, доцентом.
- Очолював комітет з питань професійної освіти Верховної Ради СРСР.
- Саме Палтишев увів поетапну систему навчання, яка поширилась у Радянському Союзі та за кордоном.
- Відкриті уроки-вистави Палтишев проводив у всіх республіках СРСР.
- У здобутку педагога – понад 300 науково-методичних робіт, науково-практичних публікацій, 10 підручників для вчителів.
- Протягом останніх десятиліть працював на різних посадах у навчальних закладах Одещини.
- З 2006 року працював вчителем фізики в одеській школі.
Текст публікації Olga Olga у фейсбук-спільноті Професійна освіта Одещини: