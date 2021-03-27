Помер ректор Європейського університету Іван Тимошенко

Ректор Європейського університету Іван Тимошенко помер 27 березня. Йому було 84 роки. Причина смерті наразі невідома.

Прощання з видатним українським науковцем відбудеться у понеділок, 29 березня, в Києві.

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Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет висловив співчуття родині та близьким Тимошенка. Й наголосив, що той був видатним науковцем, істориком та співзасновником університету.

Саме Іван Іванович – один з ініціаторів підготовки й ухвалення законодавчих актів, які забезпечили успішну інтеграцію приватних закладів вищої освіти в єдиний освітній простір України,

– додав урядовець.

"Мав честь знати його особисто. Дуже сумно, коли з життя йдуть такі видатні особистості. Іван Іванович залишиться назавжди в нашій пам'яті", – підсумував міністр.

Що відомо про Івана Тимошенка

Дані з "Вікіпедії"