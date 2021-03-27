Помер ректор Європейського університету Іван Тимошенко
Ректор Європейського університету Іван Тимошенко помер 27 березня. Йому було 84 роки. Причина смерті наразі невідома.
Джерело:Європейський університет
Прощання з видатним українським науковцем відбудеться у понеділок, 29 березня, в Києві.
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Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет висловив співчуття родині та близьким Тимошенка. Й наголосив, що той був видатним науковцем, істориком та співзасновником університету.
Саме Іван Іванович – один з ініціаторів підготовки й ухвалення законодавчих актів, які забезпечили успішну інтеграцію приватних закладів вищої освіти в єдиний освітній простір України,
– додав урядовець.
"Мав честь знати його особисто. Дуже сумно, коли з життя йдуть такі видатні особистості. Іван Іванович залишиться назавжди в нашій пам'яті", – підсумував міністр.
Що відомо про Івана Тимошенка
Дані з "Вікіпедії"
- Народився 14 березня 1937 року у селі Євгенівка, що у Донецькій області.
- Навчався у Львівському державному університеті, спеціальність – "Історія".
- З 1991 року – засновник та ректор "Європейського університету".
- Також очолював Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності
- Був членом Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів.
- У 2006 – 2013 роках – член колегії Міністерства освіти та науки України.
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