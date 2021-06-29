Помер колишній ректор Харківського педагогічного Університету Іван Прокопенко

У Харкові на 86 році пішов із життя колишній ректор Харківського педагогічного Університету імені Григорія Сковороди. Іван Прокопенко очолював навчальний заклад майже половину свого життя.

Про це повідомили 29 червня. Він був видатним вченим-педагогом, а також авторитетним економістом.

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Що відомо про науковця

Прокопенко був ректором вишу від 1980 до 2020 року. За своє життя він став доктором педагогічних наук, професором і академіком Національної академії педагогічних наук України. Окрім цього, йому надали звання заслуженого працівника народної освіти України.

Завдяки невтомній діяльності Івана Федоровича Сковородинівський виш перетворився на справжній центр формування інтелектуальної еліти як у межах Слобожанщини, так і в масштабах всієї України,

– зазначили в дописі.

Іван Прокопенко в різні роки своєї діяльності / Фото ХНПУ імені Г.С. Сковороди