Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 22 грудня святкує 90 років з дня свого заснування.

Привітати університет з ювілеєм прибули полтавський губернатор Олег Синєгубов, а також міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Останній від імені Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та від себе особисто привітав педагогічний колектив та студентів зі святом, повідомляє пресслужба МОН.

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У 2019 році університет отримав статус Національного та свою теперішню назву – Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка". Таким чином, виш трансформувався у класичний багатогалузевий університет.

Історія вишу бере початок у 1930 році, коли відповідно до постанови про створення нових вищих навчальних закладів, Наркомат земельних справ УСРР видав наказ про заснування Полтавського інституту сільськогосподарського будівництва.

Нині "Полтавська політехніка" вважається одним з топових українських вишів, у його складі 8 структурних підрозділів; 9 навчальних корпусів; понад 120 навчальних і науково-дослідницьких лабораторій та комп'ютерних класів.

Освітньо-науковий процес забезпечують 400 науково-педагогічних працівників, серед них понад 50 докторів наук, професорів, 300 кандидатів наук, доцентів. У складі науково-педагогічного колективу університету 10 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 21 лауреат Премії Президента України для молодих учених.

90 років "Полтавській політехніці" / Фото NUPP.EDU.UA

На базі університету діє Полтавська філія Північно-Східного наукового центру НАН та МОН України.

В університеті активно розвивається наукова діяльність молодих вчених та студентів, проводяться студентські наукові конференції, літні школи, зростає кількість переможців наукових конкурсів та олімпіад.

Виш має програми подвійного диплому з Великобританією, Канадою, Сполученими Штатами Америки, Польщею, Францією, Німеччиною та іншими країнами світу. У Полтаві також реалізуються міжнародні проєкти Британської Ради, Корпусу Миру США, Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.